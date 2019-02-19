Bu ne hal Muslera!
Yıllardır Galatasaray kalesini başarıyla koruyan Fernando Muslera son dönemdeki formuyla hayal kırıklığı yaratıyor.
Muslera'nın, Kasımpaşa maçında kapattığı köşeden yediği gol teknik heyeti harekete geçirdi.
4-1'lik galibiyete rağmen, Uruguaylı eldivenin bu karşılaşmadaki performansını beğenmeyen kaleci antrenörü Taffarel daha dikkatli olması için uyarılar yaptı.
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