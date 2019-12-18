Bu Merih için 40 milyon euro az

La Gazette dello Sport, Juventus’un son iki maçında ilk 11’de oynayan ve performansıyla beğeni toplayan Merih Demiral’la ilgili tam sayfa bir analiz yazısı yayımladı. Gazete, “Demiral frenlenemiyor” başlıklı yazıyı, “Anneciğim Türk! Sarri, Juventus’un geleceğini güvence altına aldı. Tüm tartışmaların ardından Merih, son iki maçta gösterdiği performans ile birlikte Juventus’ta yeni bir dönem açtı!” spotuyla okurlarına sundu. Yazıda öne çıkan başlıklar şöyle:

İNANILMAZ!

Leverkusen ve Udinese maçlarında inanılmaz bir performans sergiledi. Bazı müdahalelerinin zamanlamasına ve şekline inanmak kolay değildi. Sportif Direktör Fabio Paratici, onun için 18 milyon Euro ödedi. Şimdi, 40 milyon Euro bile Merih için az.

SAPASAĞLAM SAVUNMACI

Merih Demiral, sapasağlam bir savunmacı. İkili mücadelelerde ne kadar sert olduğunu ve rakiplerini yıldırdığını görüyorsunuz. Tam bir Juventus stoperi! CANINI

DİŞİNE TAKIYOR

Doğasından gelen güç nedeniyle ikili mücadele kaybettiğini görmeniz çok zor. Herkesten daha yukarı zıplayabilmek için canını dişine takıyor ve yandan gelen topları çok iyi kesiyor. Çok yetenekli bir futbolcu ancak öğrenmesi gerekenler de var.

BONUCCI BÜYÜK ŞANS

Öncelikle, oyuna yaklaşımını ve mentalitesini geliştirmeli. Yanında Leonardo Bonucci gibi bir öğretmen olması çok büyük şans.

KUSURSUZ OYNADI

Leverkusen maçında gösterdiği kusursuz performansın, bir rastlantı olmadığını Udinese maçında herkese gösterdi.

JUVE’NİN GELECEĞi

Juventus muhabirleri, Merih’in çok çalışkan olduğunu söylüyorlardı. Bu çalışması ve azmi, Juventus teknik heyetinin şans vermesine neden oldu. Merih, Juventus’un De Ligt ile birlikte geleceği olduğunu gösterdi.