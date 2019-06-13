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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
13.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu maçın rövanşını izleyin

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Bu maçın rövanşını izleyin

Milli futbolcular, İzlanda’da havalimanındaki muamele ve sahadaki yenilgiyi unutmayacaklarını söyledi.

Kaptan Burak Yılmaz, karşılaşma öncesinde yaşananların takımı olumsuz etkilediğini belirtirken, “Rövanşı bekleyin. Her şeyin cevabını sahada vereceğiz” dedi. Hakan Çalhanoğlu da, “Hiçbir şey Milli Takım’ın duruşunu bozamaz” dedi.

Milli Takım, İzlanda deplasmanında 2-1’lik skorla mağlup olurken, maç kadar, hatta daha çok saha dışında yaşananlar konuşuldu. Milli futbolcuların İzlanda’ya girişte havalimanında uzun süre bekletilmesi, şüpheli gibi aranması ve kötü muameleye maruz bırakılması tartışılmaya devam edilirken, oyuncuların gündeminde maç sonu da bu olaylar vardı. Takım kaptanı Burak Yılmaz, İzlanda karşısında alınan mağlubiyeti unutmayacaklarını belirtti. Maç öncesi yaşananların takım üzerinde önemli etkisi olduğunu ileri süren Burak, “Rövanşı bekleyin. Bu maçın rövanşını izleyin ve cevabımızı görün” diye konuştu.

SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

Hakan Çalhanoğlu da sahadaki futbol ve saha dışında yaşanan saygısızlık ve çirkinliklerle ilgili şu yorumu yaptı: “Öncelikle Fransa galibiyeti tesadüf değildi. İzlanda maçında 3 puan kaybettik ama bu duruşumuzun bozulmasını engellemez. Milli Takım’ın bir duruşu var. Bizleri destekleyen taraftarlarımıza zaferler yaşatmaya söz verdik. Başaracağız da... İzlanda’ya girerken yaşadığımız kötü muamelenin karşılığını rövanşta futbolumuz ve gollerimizle vererek, sevenlerimize kendimizi affettireceğiz.

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