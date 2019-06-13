Bu maçın rövanşını izleyin
Milli futbolcular, İzlanda’da havalimanındaki muamele ve sahadaki yenilgiyi unutmayacaklarını söyledi.
Kaptan Burak Yılmaz, karşılaşma öncesinde yaşananların takımı olumsuz etkilediğini belirtirken, “Rövanşı bekleyin. Her şeyin cevabını sahada vereceğiz” dedi. Hakan Çalhanoğlu da, “Hiçbir şey Milli Takım’ın duruşunu bozamaz” dedi.
Milli Takım, İzlanda deplasmanında 2-1’lik skorla mağlup olurken, maç kadar, hatta daha çok saha dışında yaşananlar konuşuldu. Milli futbolcuların İzlanda’ya girişte havalimanında uzun süre bekletilmesi, şüpheli gibi aranması ve kötü muameleye maruz bırakılması tartışılmaya devam edilirken, oyuncuların gündeminde maç sonu da bu olaylar vardı. Takım kaptanı Burak Yılmaz, İzlanda karşısında alınan mağlubiyeti unutmayacaklarını belirtti. Maç öncesi yaşananların takım üzerinde önemli etkisi olduğunu ileri süren Burak, “Rövanşı bekleyin. Bu maçın rövanşını izleyin ve cevabımızı görün” diye konuştu.
SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ
Hakan Çalhanoğlu da sahadaki futbol ve saha dışında yaşanan saygısızlık ve çirkinliklerle ilgili şu yorumu yaptı: “Öncelikle Fransa galibiyeti tesadüf değildi. İzlanda maçında 3 puan kaybettik ama bu duruşumuzun bozulmasını engellemez. Milli Takım’ın bir duruşu var. Bizleri destekleyen taraftarlarımıza zaferler yaşatmaya söz verdik. Başaracağız da... İzlanda’ya girerken yaşadığımız kötü muamelenin karşılığını rövanşta futbolumuz ve gollerimizle vererek, sevenlerimize kendimizi affettireceğiz.
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