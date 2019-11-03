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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.11.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Bu maçı iki taraf da kaybedebilirdi

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Bu maçı iki taraf da kaybedebilirdi

İlker YASİN yazdı...

TÜRK futbolunda üst segment teknik direktör olarak kabul edilen Terim, Güneş, Denizli gibi isimlere biraz da Avcı yaklaşır gibi oldu. Son iki yıldaki performanslarıyla 44 yaşına gelmiş Erol Bulut ve Okan Buruk’un çıkışı da dikkatle izleniyor. Ama ben dünkü maçtan bu iki adama yakışır daha kaliteli bir futbol beklerdim. Ligin zirvesinde ama topla oynama oranı çok az, pas oyunu sevmeyen Alanya’nın hocası Erol Bulut da, Diego Simeone felsefesinde. Topa sahip olmanın, maçı kazanmanın tek yolu olmadığına inanıyor, güçlü ani ve amaca yönelik atakları seviyor.

Ligin en çok şut atan iki takımının mücadelesinde Başakşehir özellikle ilk 60 dakika kontrollü, defansif ve kontrataklarla sonuca gitmek isteyen oyun anlayışındaydı. Hiç kuşku yok ki Mahmut’un yokluğunun ardından İrfan Can’ın da maçın başında sakatlanıp oyundan çıkması Okan Buruk’un planlarını iyice bozdu. Hele 35’lik Robinho’nun oyuna girmesi Alanya’ya orta saha avantajını verdi.

B PLANINA GEÇEMEDi

Alanya ilk yarı iki mutlak golü kaçırırken Başakşehir gol pozisyonuna giremedi, şut atamadı. İkinci yarıya da baskıyla başlayan Alanya, rakip ceza sahasına Başakşehir’in iki katı top gönderiyor ama rakibin stoperlerinin Türkiye’nin hava toplarında en iyi isimleri Skrtel ve Epureanu olduğunu unutuyordu. Erol Bulut cepheden yerden verkaçlarla rakip defansı delecek B planına geçemedi. 60’tan sonra Başakşehir oyuna döndü, gol çıkışlarına başladı, 66’da ve 77’de Visca ile öne geçme şansını kullanamadı.

Bu arada Alanya’nın kaçırdıklarını saymıyorum. Ama bitime 1 dakika kala ikinci yarıda oyuna giren Salih Uçan’ın ve uzatmalarda Cisse’nin kaçırdığı goller maçın kaderini belirledi.

Bu maçı iki taraf da kaybedebilirdi. Lider takım oyun üstünlüğünü evinde oynamanın avantajını gole çeviremeyince sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Bu maçı iki taraf da kaybedebilirdi

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