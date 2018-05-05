Geçen sezon 3’üncü Lig’de Antalya’da oynanan Play-Off finalinde Kocaelispor’u penaltı atışlarıyla yenerek 2’nci Lig’e yükselen İzmir ekibi, bu kez Gümüşhanespor’u mağlup ederek direkt şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Karadeniz ekibini sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlılar, şampiyonluk için sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda.

Altay, rakibini mağlup etmesi halinde 7 yıl sonra Spor Toto 1’inci Lig’e dönmüş olacak. Beraberlik halinde ise İzmir ekibi yoluna Play-Off’tan devam edecek. Şampiyon olan takıma, kupası ilerleyen günlerde düzenlenecek bir törenle verilecek. 1’inci Lig’de en son yer aldığı 2011’de küme düşerek tarihinde ilk kez 2’nci Lig’i gören siyah-beyazlılar, 2015’te ise 3’üncü Lig’e sürüklenmişti. Süper Lig’de 41 sezon yer alan, UEFA Kupası’nda mücadele eden ilk Türk, Kupa Galipleri Kupası’na katılan ilk Anadolu kulübü olan 104 yaşındaki Altay, 7 kez final oynadığı Türkiye Kupası’nı 2 defa müzesine götürerek "Büyük Altay" ismini aldı. Geçen sezon çıkışa geçen İzmir temsilcisi, en kısa sürede eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

Bu maç nefes kesecek! Altay Gümüşhanespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta son haftaya zirvenin 1 puan gerisinde 2’nci sırada giren 63 puanlı Altay, bugün evinde 64 puanlı lider Gümüşhanespor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Atatürk Stadı’nda saat 15.00’de başlayacak tarihi randevuda Süper Lig hakemi Serkan Çınar düdük çalacak. Karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan bir kanal bulunmuyor.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Altaylı taraftarlar ve İzmirli futbolseverler final maçına büyük ilgi gösteriyor. Toplam kapasitesi 51 bin kişilik Atatürk Stadı’nda tribünlerin büyük oranda dolması bekleniyor. Dünden itibaren 5 TL’den satışa çıkan, 10 bin 403 seyirci kapasiteli kapalı tribünün biletleri tükendi. Fiyatı 1 TL olarak belirlenen, 17 bin 422 kapasiteli açık tribün biletlerinin tükenme ihtimalini göz önüne alan yönetim sanayi tarafındaki 10 bin 786 seyirci kapasitesine sahip kale arkası tribünü için 1 TL’den ek bilet bastırma kararı aldı. 11 bin 310 kişi kapasiteli Mersinli tarafındaki kale arkası tribününde ise 2 bin 500 Gümüşhanespor seyircisi yer alacak.

EMNİYET ÖNLEM ALACAK

İzmir Emniyeti, stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alacak. Altay yönetimi biletlere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle özel güvenlik sayısının artırılması için de çalışma başlattı. Atatürk Stadı’nda 700’ü polis, 300’ü özel güvenlik olmak üzere yaklaşık 1000 güvenlik görevlisinin görev alması alması bekleniyor.

TARAFTAR ŞOV YAPACAK

Altaylı taraftarların kapalı tribünde siyah-beyaz renklerle sürpriz bir koreografi gerçekleştireceği öğrenildi. Küfürlü tezahürat konusunda seyircisiz oynama ceza sınırında yer alan Altay’da yönetim taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı. Altay, rakibini yenememesi durumunda bir üst lig hedefine Play-Off’tan varmaya çalışacak.

EKMEKÇİOĞLU HEYECANLI

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı kulübün başında üst üste ikinci kez kupa sevinci yaşamaya çok yaklaştı. Genç yaşta siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenen Özgür Ekmekçioğlu, bugünki şampiyonluk maçı öncesi büyük bir heyecan yaşadıklarını ancak takımına sonuna kadar inandığını vurguladı. Altay’da şampiyonluk priminin açıklanmadığı, ancak Başkan Ekmekçioğlu’nun futbolculara geçen sezon olduğu gibi yine güvence verdiği ifade edildi.

KARŞIYAKA’DAN DESTEK

Karşıyaka yönetimi, bugün 2’nci Lig’de şampiyonluk maçına çıkacak Altay’a ve 1’inci Lig’de Play-Off’a kalma mücadelesi verecek Altınordu’ya başarı diledi. Bu sezon küme düşerek 38 yıl sonra 3’üncü Lig’e dönen Yeşil-Kırmızılı ekip, iki İzmir ekibine destek vererek alkış topladı. Yeşil-kırmızılılar sosyal medyada "Haydi Altay, Haydi Altınordu" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Ebedi dostlarımız Altay ve Altınordu’ya oynayacakları önemli maçlarda sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

OTOSTOPLA MAÇA GELİYOR

Isparta’da üniversite okuyan Altaylı bir genç, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde eğitim gören Latif Ildız isimli Altay taraftarı, bugün Gümüşhanespor’la oynayacakları şampiyonluk maçına gelmek için otostopla İzmir’e seyahat etmek istedi. Elindeki kartona, "Şampiyonluğa gidiyorum Altay 1914" yazan Altay taraftarı için siyah-beyazlı başka taraftarlar, "Otobüs biletini karşılamak isteriz" şeklinde yorumlar yaptı.

GÜMÜŞHANESPOR ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİ

Geçen iki sezon boyunca play-off maçlarında yenilerek TFF 1. Lig'e yükselme şansını kaybeden Gümüşhanespor, bu sezon lider olduğu TFF. 2. Lig Beyaz Grup'taki son maçında puan kazanıp şampiyon olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor. Kulüp başkanı Çakmak:

"Futbol üç ihtimalli bir oyun ama üç ihtimalin ikisi bizden, biri rakibimizden yana. Yensek de berabere kalsak da şampiyon olacağız"

Teknik direktör Doğan: "Benim de memleketim olması nedeniyle şampiyonluğu daha fazla istiyorum. İyi oynayan taraf kazansın"



TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Gümüşhanespor, ligdeki son maçında Altay'dan puan kazanıp şampiyon olmayı hedefliyor. TFF 1. Lig yolunda 2015-2016 sezonunda play-off mücadelesinde Bandırmaspor'a, 2016-2017 sezonunda yine play-off mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilerek bir üst lige yükselme şansını kaybeden Gümüşhanespor'da hedef İzmir'den şampiyon olarak dönmek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin son maçında deplasmanda 63 puanla 2'nci sırada yer alan Altay ile karşılaşacak 64 puanlı lider Gümüşhanespor'a, şampiyonluk için beraberlik yetiyor. Gümüşhanespor Kulübü Başkanı İsmet Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının 3 yıldır şampiyonluk heyecanıyla mücadele ettiğini söyledi. Son iki sezondur play-off müsabakalarında iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini belirten Çakmak, kendilerinin ve şehrin beklentisinin bu sezon TFF 1. Lig'e yükselmek olduğunu vurguladı.



"YÜZDÜK, YÜZDÜK KUYRUĞUNA GETİRDİK"

Çakmak, emeklerin karşılığı olarak cumartesi günü Altay maçından puan alarak şampiyon olmak istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "Dileğimiz adil şartlarda bir maç yönetilsin. Hak eden kazansın. Kazanmaya, şampiyonluğa yakın olan biziz. Maddi manevi olarak her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Şampiyonluğa ilişkin yüksek bir beklenti içindeyiz. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Futbol üç ihtimalli bir oyun ama üç ihtimalin ikisi bizden, biri rakibimizden yana. Yensek de berabere kalsak da şampiyon olacağız. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz."



Çakmak, Gümüşhanespor'un adil ve dürüst şartlarda mücadele ederek bu noktaya geldiğini kaydederek, "Biz kendi şartlarını aşarak 50 bin nüfusuyla Türkiye'de sporda söz sahibi olmuş bir kentiz. Şehrimiz mevcut kapasitesinin çok üzerinde bir spor etkinliğine muhatap. Bu noktada spor kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz." dedi.



"KAZANAN TARAF OLMAK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Ziya Doğan da cumartesi günü ligin en zor maçına çıkacaklarını belirtti. Gümüşhanespor'un haftalardır grubunda lider olduğuna dikkati çeken Doğan, yaşanan sıkıntılara rağmen takımın iyi iş başardığını kaydederek, "Bu liderliği şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Bunu hak ettik." dedi. Doğan, Altay'ın Türk futbolunun önemli camialarından birisi olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Altay, tecrübesiyle, taraftarıyla, kamuoyuyla önemli bir takım. Gümüşhanespor'da Türk futbolunda özellikle son yıllarda şampiyonluğu hak eden ve bir üst lige çıkmayı son maçlarda kaçıran bir takım. Bu sene bunu kırmak ve Gümüşhane'ye şampiyon dönmek istiyoruz. Camiamızın böyle bir şampiyonluğa ihtiyacı var. Gümüşhane bir futbol şehrine dönüşebilir. Benim de memleketim olması nedeniyle şampiyonluğu daha fazla istiyorum. İyi oynayan taraf kazansın. Hakemler gördüğünü çalsın. Kimseye de haksızlık yapılmasın. Yenilen sahadan rakibini tebrik ederek ayrılsın. Bu futbolun güzelliğidir. Sahada gereken her şeyi yapacağız. Kazanan taraf olmak istiyoruz."