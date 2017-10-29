Bu ligde hocalara ayakta taktik vermek yasak!

TFF İstanbul İl Temsilciliği ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nca yapılan statü değişikliği ile, antrenör ve yöneticilerin saha kenarında müsabaka esnasında futbolculara müdahale etmesinin önüne geçilirken, olumsuz tavır sergileyenlerle ilgili ciddi cezalara gidildi. Ayrıca müsabaka öncesi yapılan seremoninin aynısının müsabaka sonunda da yapılması zorunluluğu getirildi.

Buna göre İstanbul U12 Ligi’nde antrenörlere sadece maç öncesi ve devre arasında saha kenarına gelip taktik vermesine izin verildi. Antrenörler maç oynanırken kulübede oturmak zorunda. Ayrıca abartılı şekilde oyuna müdahale de yasaklandı. İlk ihlalde hakemce uyarılacak olan antrenör, ikinci ihlalde oyun dışına gönderilecek.

Aynıca olay çıkaran antrenörler sezon sonuna kadar İstanbul’da U11 ve U12 liglerinden men cezası alacak. Olay çıkaran takım ligden atılacak. Yine olay çıkaran antrenöre bir sonraki sezon Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından çalışma izni verilmeyecek.

Müsabaka öncesinde yapılan seremoninin müsabaka sonunda da yapılması zorunlu... Yapmayan veya yapmamakta ısrar edenler de ligden ihraç edilecek.