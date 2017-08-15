Bu lig tadından yenmez

1- Arda, gazeteciye saldırıp“Bıraktım” dedi. Terim, kebapçı basıp gitti. Arda döndü. Ne olacak Milli Takım’ın hali?



2- Ve Süper Lig’de yeni sezon başladı... Sizce zirve adayları içinde en iyi takımı bu sezon kim kurdu?

3- Şampiyonun dahil, 3 maç seyircisiz oynandı ve 3’ünü de Beinsports 60 ülkede verdi? Bu lig dünyada tutar mı?

4- Özbek ve Yıldrım, ‘son koz’ transferler yaptı. Trabzon’da 50. yıl heyecanı var. Lig nasıl geçer?

5- İlk hafta maçlarına baktığınzada hangi takımlar size gelecek için en iyi ışığı verdi?

6- Neymar, 222 milyon Euro’ya PSG’de. ‘Futbolun da Ortadoğu sorunu var” diyorum, ne dersiniz?

7- Hürriyet Spor Arena, yeni yazarlar arıyor. Bu proje için düşüncelerinizi alabilir miyiz?

MEHMET Y. YILMAZ

1- BEN MİLLİ TAKIM YERİNE ‘YERLİ TAKIM’ DİYORUM

Milli Takım diyoruz ama daha çok ‘yerli takım’ demeyi tercih edeceğim. Futbol camiamızın küçük bir özeti bu operet takımı: Çapsız yöneticiler, ne oldum delisi olmuş hoca ve oyuncular. İlkesizlik, plansızlık. Finallere gitse ne olur? Kazara giderlerse, geçen seferin aynısı olur.

2- F.BAHÇE’NİN BU TRANSFERDE ‘TAKIM’ KURDUĞU SÖYLENEMEZ

Bu tabloda Beşiktaş uzak ara önde. 2. sırada G.Saray’ı sayarım. F.Bahçe’nin transferde bir ‘takım’ kurduğunu söyleyemeyiz, bunu başarabilirse sezon içinde Kocaman başaracak. Başakşehir yaşlı oyuncular aldı, bundan nasıl bir sonuç bekliyor? Trabzon yine faaldi ama bu sezon da şanslarının olduğunu söyleyemem.

3- SÜPER LİG, DÜNYADA ÇOK KOMİK DİYE İZLENEBİLİR!

Evet tutabilir. Bir kere çok faul yapıldığı için sert sporlardan hoşlananlar sevebilir. İkincisi hakemler öyle acayip kararlar verebiliyorlar ki bir komedi tadında olabiliyor maçlar. Maç sonrası konuşmaları da anlamak çok kolay, üçüncü tercümeden sonra herkes Türkçeyi de sökmeye başlar.

4- ZİRVE ÜÇLÜSÜ BEŞİKTAŞ G.SARAY BAŞAKŞEHİR OLUR

Sezonun ilk yarısının ortalarından itibaren küçük kopmalar başlar. Zirveyi oluşturacak üçlü muhtemelen Beşiktaş, G.Saray, Başakşehir olur. Bunları ilk maçlardaki performanslara göre söylüyorum elbette. Bugünden bir tahmin yürütmek gerçekçi olmaz.

5- BEŞİKTAŞ’I İLK HAFTA METİN TOKAT KURTARDI

Beşiktaş ve Galatasaray. Gerçi oynadıkları rakipler zayıftı, Beşiktaş’ı Metin Tokat kurtardı filan da denilebilir ama ilk hafta oyunları bu iki takımın daha istekli olduğunu düşündürtüyor bana.

6- ARAPLAR DA ANCAK RUSLAR KADAR DEĞİŞTİREBİLİR

Ruslar ne kadar değiştirebildilerse Araplar da o kadar değiştirebilir. Bir iki oyuncu ve o oyuncuyu satan kulüp zengin olur, kulüpler arasındaki denge biraz bozulur ama önünde sonunda her şey kendi gerçek ekonomisinin içinde dönmeye devam eder. Bu sürdürülebilir bir şey değildir çünkü.

7- YENİ YAZARLARIN ARAMIZA KATILMASI GÜÇ VERİR

Bana gelen e postalarda ilginç yorumlar okuyorum. Bunların herkesçe okunması iyi olur ve yeni yazarların aramıza katılması bizleri de güçlendirir. Önerim şu: Kısa yazsınlar, orijinal olacağım diye fantizeye kaçmasınlar, ağır üsluplardan uzak dursunlar.

HAFTANIN ENLERİ

1-Haftanın en önemli olayı: Sorumlusunun direkt TFF’nin olduğu Süper Kupa’da yaşanan rezalet.

2-Haftanın en iyi takımı: Galatasaray

3-Haftanın en iyi hocası: Igor Tudor

4-Haftanın en iyi futbolcusu: Gomis

5-Haftanın hakemi: Halis Özkahya

UĞUR MELEKE

1- ADAM DÖVMEK İSTEYEN FUTBOLCU OLSUN!

Lucescu medeni, kucaklayıcı. Takımı kaostan çıkaracağından umutluyum. Arda’nın dönüşü erken. Elemelerden sonra değerlendirilmeydi. Demek ki gençler, dedeleri yaşındaki adamları dövmek istiyorsa, babaları yaşındaki başkanlara küfretmek istiyorsa futbolcu olsun. Futbolcu ne yapsa affediliyor çünkü.

2- EN AZ TRANSFER YAPAN EN İYİ TAKIMDIR

Bu soruyu transfer bitince yanıtlamak daha sağlıklı olacak ama ‘futbolda en az transfer yapan takım, en iyi takımdır’. Beşiktaş’ın ilk 11’ine daha az montaj yapmasının nedeni, zaten oturmuş bir takıma sahip olmaları. Ben zirve adaylarının tamamının iyi transfer yaptığını, lig tarihinin en başarılı transfer döneminin geçirildiğini düşünüyorum.

3- PEPE İLK KEZ SEYİRCİSİZ OYNADI BU AYIP YETER

Suçluyu suçsuzdan ayıramıyorsak e-bilete niye geçtik? Samsun’u görmemiş Beşiktaşlı ve Konyalının parasını ödediği maçı izleyememesini hangi hukuk kitabı açıklayabilir? Pepe, ilk kez seyircisiz maça çıkmış. Bu ayıp bize yeter.

4- AVRUPA’DA BEŞ TAKIMLI ŞUBAT YAŞAYABİLİRDİK

30 yıldır ligi yakından izliyorum, bu kadar başarılı bir transfer dönemini ilk kez görüyorum. G.Saray ve Trabzon da Avrupa Ligi’nde olabilselerdi, ilk kez Avrupa’da 5 takımlı bir Şubat yaşayabilirdik. 5 şampiyon adayının iç sahadaki 85 maçta 65-70 galibiyeti bulabileceği, 5’linin diğerlerinden kısmen kopabileceği bir sezon.

5- G.SARAY VE F.BAHÇE HEP İYİ OYNAMAK ZORUNDA

Beşiktaş ve Başakşehir, telepatik uyumla rahat kazandı. G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon’sa gelişmekte olan ülkeler. Kazanmak için hep iyi oynamalılar. G.Saray ve Trabzon ışıldadı, Eren-N’Doye’dan sonra Gomis-Burak, fark yarattı. F.Bahçe’yi de transferi bitirdiğinde yarışacak çizgide görüyorum.

6- ASIL SORUN WALKER GİBİLERE VERİLEN PARALAR

Dünyada çok Neymar yok, 222 edebilir. Tehlike, 40-50 eden adamdaki artış. 222’ye Neymar’ı almak mı lüks, 57’ye Walker’ı mı? ‘Ortadoğu tehdidi’ni görüyor ve artırıyorum; ‘finansal fair-play’ artık futbolda ofsayt kadar, penaltı kadar kritik bir konu.

7-AMİRAL GEMİSİ’NDE YAZMAK BÜYÜK ŞANS

10 küsur yıl önce genç yazar adayı ben, yana yakıla kendimi gösterecek mecra arıyor, bulamıyordum. Şimdi o mecrayı medyanın amiral gemisi Hürriyet sunuyor ve yetenekli gençleri çağırıyor. Muazzam bir fırsat gerçekten. Ben konseyin en deneyimsiziyim, tavsiyeyi ustaların vermesi daha doğru olur, ancak şunu söyleyebilirim: Şimdiki gençler çok şanslı. Hürriyet ayaklarına geliyor adeta. Olağanüstü bir şans bu. Güzel yazılarını bekliyoruz biz jüri olarak.

HAFTANIN ENLERİ

1- Haftanın en önemli olayı: Süper Kupa maçında sporda şiddet felaketinin kıyısından dönülmesi

2-Haftanın en iyi takımı: Galatasaray

3-Haftanın en iyi hocası: Kemal Özdeş

4-Haftanın en iyi futbolcusu: Burak Yılmaz

5-Haftanın en iyi hakemi: Barış Şimşek

UĞUR VARDAN

1- ARDA’NIN MİLLİ TAKIM’DA İŞİ NE?

FUTBOL benim için ahlaki bir ifade alanıdır da. Milli Takım da bir başka özel ifade alanıdır. Arda’nın meselesi Terim’le değildi ki; gazeteciye saldıran ve “Yaptığımın arkasındayım” diyen bir futbolcunun Milli Takım’da ne işi var?

2- BAŞALTI TAKIMLARI DA HEYECAN VERECEK

G.SARAY’da yeni bir ruh olduğu kesin. Beşiktaş ve Başakşehir istikrarlarını sürdürür. F.Bahçe’nin ilk maçta sahaya süremediği yenilerini de izlemeli. Trabzon’un ‘50. Yıl’ motivasyonu var. Malatya da ‘başaltı’ların heyecan vericilerinden olacak gibi.

3- ANCAK ‘VEFALI’ DÜNYALILAR İZLER

Süper Lig, ‘Avrupa’nın En İyi İkinci El Ligi’. Dünyada ise bu unvan Çinlilere ait. Lakin oranın görüntüsü, takımların ‘Harlem’i hatırlatması. Süper Lig ise sert ve klasik rekabetiyle dikkat çekiyor. Bir yabancı olsam La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Seria A ve Neymar’lı Ligue 1 seçenekleri arasında niye böyle bir lige ilgi göstereyim ki? Eskiden sevdiğim ve ait olduğu futbol sistemi dışına düşmüş bazı oyunculara vefa için belki.

4- YARIŞ 5’Lİ OLUR KLASİK SONLA BİTER

Sanırım yeni sezonda şampiyonluk yarışı bu beş takım arasında geçecek. Bu grupta en büyük baskı kuşkusuz F.Bahçe ve G.Saray üzerinde. Malum biri üç, diğeri de iki sezondur ‘Şampiyonluk’ unvanından uzak kaldı. Trabzonspor da taraftarını ‘50. yıl’la şartlandırmış durumda.

Nasıl bir yarış beklediğime gelince; maratonun sonlarına doğru yine gerilimin artacağı ve psikolojik etkenlerin devreye gireceği, klasik bir ‘Süper Lig’ serüveni.

5- RUH DEĞİŞTİREN GALATASARAY

Sanki kabuk ve ruh değiştirdiğine seyircisini ikna etmeye çalışan Galatasaray. Ama her şey için çok erken; yeni iskelet gerçek anlamda ne zaman oturacak, bunu zaman gösterecek.

6- UZUN VADEDE GELENEK PARAYA GALİP GELİR

NEYMAR’ın, PSG’de mesela Ibrahimovic etkisine sahip olduğunu düşünümyorum. Zamanla devler sahnedeki yerlerini korur. Ortadoğu sermayesi ise hercai bir görüntüyü sahip; paralar zamanla suyunu çeker; gelenek yine kazanır.

7- YENİ İSLAM ÇUPİ’LERE VESİLE OLSUN

Umarım farklı seslere kapı açar. Naçizane kanaatim, klasik çizgilerin dışına taşacak, evrensel değerlerle yüklü kalemlere ihtiyaç var.

Keşke bu hamle sonunda ‘Yeni İslam Çupi’leri çıkarsa...

HAFTANIN ENLERİ

1-Haftanın olayı: Sezon başı rezaleti olarak ‘Süper Kupa finali’

2-Haftanın en iyi takımı: Galatasaray

3-Haftanın en iyi hocası: Igor Tudor

4-Haftanın en iyi futbolcusu: Gomis-Burak

5-Haftanın hakemi: Halis Özkahya

MEHMET ARSLAN

1- MİLLİ TAKIM’IN SORUNU SAYGINLIK VE SEMPATİ

MİLLİ Takım’ın en ciddi problemi saygınlık ve sempati eksikliği. Başarıdan önce bu değerler kazanılmalı. Halkı ile Milli Takım arasındaki bağ neredeyse koptu. O bağı kuracak kişi kişi Lucescu mu? Hayır?

2- MUHTEŞEM BİR TRANSFER DÖNEMİ

Türk futbol tarihinin en muhteşem transfer dönemini yaşadık. Bunu başarasına yansıtacak iki takım ve zirve adaylarım G.Saray diğeri de F.Bahçe.

3- ’İZLENMEYECEK LİGLER’İN LİDERİ OLUR!

Tutar ama şöyle: İzlenmeyecek ligler sıralamasının tepesine koyarsınız. 1-Problem: Seyircisiz maç. Birlikte buna karşı çıkmalıyız. 2. Problem: Zırt pırt düdük çalıp oyunu kesen hakemler. 3. Problem: Rakibi, hakemi ve taraftarı aldatan futbolcular. Bu üçü düzeltmeden lige dünyadan alıcı bulamazsınız.

4- TRABZON’UN DÖNÜŞÜMÜ HENÜZ TAMAMLAMADI

TÜMÜ zirveye oynar ama sezon sonu F.Bahçe-G.Saray finali izleriz. Trabzon dönüşümünü tamamlamadı. Başakşehir, Devler Ligi’ne kalırlarsa ligde zorlanır. Beşiktaş’ta gereksiz bir öz güven, kibir ve ayrıca erlerden çok, generallerin var olduğunu gördüm.

5- GALATASARAY’DA NE ARARSANIZ VARDI

Tartışmasız G.Saray. Coşkuysa coşku, tempoysa tempo, açlıksa açlık, saldırganlıksa saldırganlık... Ne varsa sahaya yansıttılar. Tudor ile Özbek rahat bir nefes aldı. Böyle giderse sonraki iç saha maçında bilet bulamazsınız.

6- 222 MİLYON EURO’LUK FUTBOLCUDAN MUTLUYUM

Çağımız kahramanların yaratıldığı çağ. 222 milyon Ben Euro’luk futbolcuların varlığıyla mutlu oluyorum. Futbol biraz da bu sadece topun çizgiyi geçmesi değil. Bırakın daha çok kahramanlarımız olsun.

7- BİZ SADECE FUTBOL DEĞİL, SPOR YAZARI ARIYORUZ

Bu fırsat kaçmaz! Biz sadece futbol yazarı aramıyoruz. Profesyonel futbolun zirvesinden amatöre, voleyboldan bisiklete, basketboldan hentbola kadar her alanda yazar adaylarını bekliyoruz. Yani çoklu medya ortamı olan Spor Arena’da çok seslilik arıyoruz. Sporseverler için bu gerçekten büyük bir fırsat.

HAFTANIN ENLERİ

1-Haftanın en önemli olayı: Sürekli düdük çalmayı marifet sayan hakemlik anlayışı.

2-Haftanın en iyi takımı: Galatasaray

3-Haftanın en iyi hocası: Igor Tudor

4-Haftanın en iyi futbolcusu: Gomis

5-Haftanın hakemi: Barış Şimşek