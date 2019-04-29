Bu kez yapamadı! Ersun Yanal...
Tarih 27 Nisan 2014... Fenerbahçe ligde müthiş maçlar çıkarıp, peş peşe aldığı galibiyetlerle zirvede rakipleriyle farkı açtı.
31. haftadaki Rizespor karşılaşmasında şampiyonluk için 1 puan yeterliydi, mücadele 1-1’lik beraberlikle bitti. Ersun Yanal’lı Fenerbahçe, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna imza atarak tarihe geçti.
Bu, aynı zamanda Sarı- Lacivertliler’in şampiyonluk sevinci yaşadığı son sezon oldu. Tam 5 sene sonra, yine bir 27 Nisan akşamı Fenerbahçe bu kez Trabzonspor’u ağırladı. Ancak bu kez hesaplar bambaşkaydı: Ligde kalma yolunda rahatlamak...
Ersun Yanal’ın öğrencileri, 90+6. dakikada gelen golle 1 puanı kurtarabildi. Bu sonuç, ligden düşme kabusunu bitirmek isteyen Fenerbahçe için yeterli olmadı. 5 yıl önce son 3 haftaya prestij için çıkan Kanarya, bu kez son 4 haftayı lige tutunabilmek için oynayacak.
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