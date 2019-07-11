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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fotomaç
11.07.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Bu kez çalım Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye! Muriç...

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Bu kez çalım Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye! Muriç...

Fenerbahçe'nin de istediği ismin transferinde söz alan Galatasaray'da Terim ile oyuncu da bir görüşme yaptı.

Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da hedef bu kez farklı. İşte Galatasaray için Fenerbahçe'den alınacak Muriç rövanşının detayları:

Sarı-Kırmızılılar, Yunus Mallı transferinde oyuncunun da yardımıyla Fenerbahçe'yi çalımladı.

Wolfsburg'a 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Aslan, gurbetçi oyuncunun transferini teknik direktör Fatih Terim ile bitirdi.

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MENAJERLİĞİNİ AMCASI YAPIYOR

Yunus'un menajerliğini yapan amcası İlhan Mallı önceki gün yaptığı açıklamada "Türkiye'den teklifler var ama Yunus, Wolfsburg'da kalmayı düşünüyor" demişti.

Ancak Fatih Terim'in Yunus ile telefonda görüştüğü ve gurbetçi oyuncuyu ikna ettiği ortaya çıktı.

Wolfsburg'un da Yunus'u satmaya sıcak baktığı öğrenildi.

FENER'İ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Yunus Mallı'ya daha önce Fenerbahçe de resmi teklifte bulunmuştu. Ancak gurbetçi oyuncu sarı lacivetrli formayı giymeyi reddetti.

Bu kez çalım Galatasaraydan Fenerbahçeye Muriç...

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