Bu kez çalım Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye! Muriç...
Fenerbahçe'nin de istediği ismin transferinde söz alan Galatasaray'da Terim ile oyuncu da bir görüşme yaptı.
Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da hedef bu kez farklı. İşte Galatasaray için Fenerbahçe'den alınacak Muriç rövanşının detayları:
Sarı-Kırmızılılar, Yunus Mallı transferinde oyuncunun da yardımıyla Fenerbahçe'yi çalımladı.
Wolfsburg'a 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Aslan, gurbetçi oyuncunun transferini teknik direktör Fatih Terim ile bitirdi.
MENAJERLİĞİNİ AMCASI YAPIYOR
Yunus'un menajerliğini yapan amcası İlhan Mallı önceki gün yaptığı açıklamada "Türkiye'den teklifler var ama Yunus, Wolfsburg'da kalmayı düşünüyor" demişti.
Ancak Fatih Terim'in Yunus ile telefonda görüştüğü ve gurbetçi oyuncuyu ikna ettiği ortaya çıktı.
Wolfsburg'un da Yunus'u satmaya sıcak baktığı öğrenildi.
FENER'İ GERİ ÇEVİRMİŞTİ
Yunus Mallı'ya daha önce Fenerbahçe de resmi teklifte bulunmuştu. Ancak gurbetçi oyuncu sarı lacivetrli formayı giymeyi reddetti.
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