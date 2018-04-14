Bu kalan maçlar şampiyonu belirleyecek...
Süper Lig'in bitimine 5 hafta kaldı. Ligin bitimine çok az kala şampiyonluk iddiası bulunan takımlar Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe yer alıyor. Peki bu takımların hangi maçları kaldı?
Süper Lig'in bitimine çok az bir süre kala heyecan gittikçe artıyor. Peki şampiyonluk iddiası bulunan takımlar kimlerle karşı karşıya gelecek? İşte şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen takımların fikstürü şu şekilde:
Medipol Başakşehir
Galatasaray (D)
Kayserispor
Osmanlıspor (D)
Sivasspor
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa
Galatasaray'ın maçları ise şu şekilde
Başakşehir
Alanyaspor (D)
Akhisarspor (D)
Evkur Yeni Malatyaspor
Göztepe (D)
Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş'ın maçları:
Evkur Yeni Malatyaspor
Galatasaray (D)
Kayserispor
Osmanlıspor (D)
Sivasspor
29. hafta mücadelesinde Sivasspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin kalan maçları ise şu şekilde:
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
Bursaspor
Karabükspor (D)
Konyaspor
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