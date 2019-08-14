"Bu kadro bizi şampiyon yapacak"

Vefa Küçük, 1998 yılında yapılan seçimde Aziz Yıldırım’a 1 oy farkla başkanlığı kaybettiğinde üzüldüğünü ancak sonraki süreçte “İyi ki kaybetmişim” dediğini söyledi. Küçük, “Ali Koç bu işe ekip çalışmasıyla, iyi hazırlanarak geldi. Başarılı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübünde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 29 yıllık yöneticilik tecrübesiyle futbolda özlenen başarının bu yıl kazanılacağına inandığını belirterek, "Çok iyi transferler yapıldı. Bu sezon çok ümitliyim. Bu kadro bizi şampiyonluğa taşıyacak kadrodur. Geçen yıl yaşanılan kötü izleri bu yıl şampiyon olarak sileceğiz ve camiamızı mutlu edeceğiz." dedi.

FENERBAHÇE HAYAT TARZIM, YAŞAM MODELİM

1990 yılında Aziz Yıldırım ve Osman Yalçın’la birlikte Fenerbahçe Kulübüne adım atan ve hemen hemen her kademede önemli görevler üstlenen, halen de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını yürüten Vefa Küçük, kendisi için Fenerbahçe’nin bir hayat tarzı, yaşam modeli olduğunun altını çizerek "Ailem, işim ve Fenerbahçe benim her şeyimdir." dedi.

İYİ Kİ BİR OYLA KAYBETMİŞİM

1998 yılında yapılan seçimde, 1 oyla başkanlığı Aziz Yıldırım'a kaybeden Vefa Küçük, o gün için "Tabii ki her insan kazanmak için yarışa girer. Ben de bir oyla Fenerbahçe başkanlığını kaybedince çok üzüldüm. Ancak daha sonra böylesi bir gelişmenin çok daha hayırlı olacağına kendimi inandırarak üzüntümü bu şekilde yatıştırdım. Fakat Aziz Yıldırım’ın başkanlığının ilerleyen dönemlerinde yüzlerce kez ‘İyi ki ben kazanmamışım da Aziz Yıldırım kazanmış’ demişimdir. Çünkü kulübü tesisleşme anlamında ve amatör spor branşlarında benden daha iyi noktaya getirmiştir” şeklinde konuştu.

BEN AYNISINI YAPAMAYABİLİRDİM

Kendisine defalarca “Bir oyla başkanlığı ben kazanmış olsaydım acaba aynı tesisleşmeyi yapabilir miydim, kulübü amatör branşlarda ve futbolda bu noktaya taşıyabilir miydim” diye sorduğunu belirten Küçük, "Yapabilir miydim bilemiyorum. Ancak benim önümde bir oy farkla Fenerbahçe başkanlığını kazanan başkanın camiaya ivme kazandırması, daha doğrusu çağ atlatması bir Fenerbahçeli olarak beni mutlu etti. Bende ‘Rakibimdir, başarısız olsun’ diye kıskançlık duygusuna hiç kapılmadım. Şayet böyle düşüncelerim olsaydı bu camiada aktif olarak uzun biçimde çalışamazdım. Kıskançlık ve rakibinin başarısızlığıyla beslenen hisleri içinde barındıran insanlara o ruh hali rahatsızlık verir. Ben yönetici olsam da yönetimde bulunmasam da, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı yaptığım bu günlerde de hep mutlu bir insan oldum. Önemli olan ben değil Fenerbahçe’dir." dedi.

ALİ KOÇ MUTLAKA BAŞIRILI OLACAKTIR.

Başkan Ali Koç’a güvendiğini söyleyen Küçük, "Geçen yıl sadece futbolda başarısız olundu ancak diğer tüm amatör branşlarda Fenerbahçe iyi yerlerdeydi. Ben Ali Koç’un da çok başarılı olacağına Fenerbahçe’yi gururla izleyeceğimiz bir çizgiye taşıyacağına inanıyorum. Çünkü Ali Bey bu işe tepeden paraşütle inen, şartlar gereği aniden göreve gelen bir isim değil. Senelerdir başkanlığa niyetli olan bir kişi Ali Koç. Yöneticilik yaptı, bir ekip çalışmasıyla seçime hazırlandı ve başkan seçildi. Bu güne kadar geride bıraktığı süre içinde futbolu bir kenara koyarsak her branşta başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

FUTBOLDA BEKLENEN BAŞARI BU YIL GELECEK

Ali Koç’un Aziz Yıldırım’dan sonra her branşı daha da iyi noktaya getirmek için canla başla çalıştığını belirten Vefa Küçük, “Futbolda da beklenen o başarı bu yıl gelecektir. Takım geçen seneye göre çok daha iyi durumda. Başkan ve yönetim çok iyi transferler yaptı. Bu sezon çok ümitliyim. İnşallah bu kadro şampiyonluğa bizi taşıyacak. Geçen yıl yaşanılan kötü izleri bu yıl şampiyon olarak sileceğiz ve camiamızı mutlu edeceğiz” dedi.

Bayramlaşma törenine Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, Yönetim Kurulu üyesi Turan Şahin, kongre üyeleri, Amatör Şubelerin yöneticileri, antrenörler, U 19 futbolcuları, masa tenisi takımı, voleybol alt yapı takımı, kürek takımı sporcuları ve dernek temsilcileri ve taraftarlar katıldı.

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