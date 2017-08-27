Bu kadar kötü bir karar görmedim

Türkiye Liglerinde çok fazla hatalı penaltı çalındığını gördüm ama Gençlerbirliği lehine çalınan kadar kötü bir karar görmedim. Bu kadar genç ve yetenekli bir hakemin böylesine bir hata yapması gerçekten tartışılmayacak kadar yanlıştı…Ama yine de Ümit Öztürk'ü kaybetmemek adına eleştiriler abartılmamalı.



Soldado ve Guiliano hücumda Fenerbahçe’ye büyük bir kalite katmışlar. İki oyuncu da etkiliydi. Özellikle Soldado pivot santrafor görevini çok iyi aldı. Bir kafa vuruşu çok az farkla auta gitti. Aldığı topları iyi sakladı ve takım arkadaşlarına gönderdi.



İkinci devre Fenerbahçe ikinci golü bulmak için çok daha büyük çaba sarf etmeli. Fenerbahçe’nin tek bir puan kaybetmeye bile tahammülü yok.