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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

"Bu kadar büyük bir tesisleşmenin dünyada ikinci örneği yok"

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"Bu kadar büyük bir tesisleşmenin dünyada ikinci örneği yok"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin sporda gerçekleştirdiği devrimin, bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir tesisleşmenin dünyada ikinci bir örneği yok. Stadyumlarından salonlarına kadar, salonlardan havuzlara, kortlara, açık ve kapalı alanlara kadar her alanda devasa bir tesisleşmeyi gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "sporcu fabrikası" isimli tesisin açılışında yaptığı konuşmada, ülke olarak önemli süreçleri hep birlikte, bir ve beraber yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, vizyonu ve kararlılığıyla pek çok badireyi güçlü bir şekilde atlattıklarını belirten Kasapoğlu, "İnşallah bundan sonraki süreçte de geleceğe olan güçlü yürüyüşümüzü hiç bir gücün ve şebekenin engelleyemeyeceğini de tüm dünyaya ispat ettik." diye konuştu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin son 18 yılda eğitimden ulaştırmaya, sanayiden tarıma, sağlığa ve spora kadar her alanda ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bu tesislerden birini de bugün açtıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Şunu onurla, gururla ifade etmek isterim ki; ülkemizin sporda gerçekleştirdiği devrimin, bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir tesisleşmenin dünyada ikinci bir örneği yok. Stadyumlarından salonlarına kadar, salonlardan havuzlara, kortlara, açık ve kapalı alanlara kadar her alanda devasa bir tesisleşmeyi gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu, Tekirdağ ve ilçelerinin spor alanındaki ihtiyaçlarını en hızlı şekilde tamamlayacaklarının müjdesini verdi.

"Kadın odaklı spor stratejisi geliştiriyoruz"
Sporun, "hem bedenen hem ruhen sağlıklı bir toplum" anlamına geldiğinin altını çizen Kasapoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Biz toplumumuzun spor yapmasını istiyoruz. Bunun için de her türlü imkanı bugüne kadar ortaya koyduğumuz gibi bundan sonra da daha güçlü şekilde ortaya koyacağız. Tesislerimize erişiminizi hızlı şekilde sağlamak için gece gündüz 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bu tesis bundan sonra gece gündüz sizin hizmetinizde olacak. Gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın hizmetinde olacak. Çünkü kadın odaklı spor stratejisi geliştiriyoruz. Kadınlarımız bir eş, bir anne, bir abla ve birey olarak toplumun öncüleri. Kadınlarımızın öncülüğünde herkesin spor yaptığı, günlük yaşamının mutlaka bir parçasında, bir zaman diliminde hiçbir bahanenin ardına gizlenmeksizin spor yaptığı bir toplum
istiyoruz. Bu anlamda eğitim camiamız bizler için önemli. Okullarımıza kazandırdığımız spor tesislerini, lütfen bunları daha verimli kullanalım."
Bakan Kasapoğlu, Bakanlık olarak önemli ve güzel projeleri olduğuna işaret etti.

Tekirdağ'da "10 Bin Pota" ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Kasapoğlu, "Bugün ülkemizde sayılı tesislerden birini açıyoruz. İnşallah burada nice sporcuları alkışlayacağız. Buradan yetişen sporcular dünyanın dört bir yanında ülkemizin, milletimizin, şanlı bayrağını çok güzel bir şekilde temsil edecekler." dedi.

Kasapoğlu, konuşmasının ardından tesisi gezdi, gençlerle badminton ve voleybol oynadı.

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