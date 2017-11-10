"Bu iş zaman kaybı!"

A Milli Takım'da Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Mircea Lucescu döneminde de krizler son bulmadı. Saha dışında konuşulan birçok olayın yanı sıra, 72 yaşındaki teknik adam döneminde alınan sonuçlar pekte parlak değil. Dünya Kupası dışında kalan Milliler, kurt hoca döneminde oynadığı 5 maçta sadece 1 kez sahadan galip ayrılabildi.

Lucescu dönemi hakkında görüşlerini aldığımız yazarlarımız Kenan Başaran ve Uğur Meleke, Rumen hoca döneminin çok uzun sürmeyeceği yönünde görüş belirti. Yazarımız Kenan Başaran, "Lucescu dönemi bir zaman kaybı, bu gemi ile fazla yol alınamaz" şeklinde konuşurken, Uğur Meleke ise, "Lucescu'nun yanına yeni nesil bir teknik adam getirilmeli" dedi.

Arda Turan ve Galatasaray flörtüne de değinen yazarlarımız, sarı kırmızılıların 30 yaşındaki oyuncuyu transfer ederek yanlış bir seçim yapacağı görüşünde... Kenan Başaran bu transfer söylentisi için, "Galatasaray en azından bu dönem için Arda Turan'dan uzak durmalı" dedi. Uğur Meleke ise, 30 yaşındaki oyuncunun Galatasaray için yanlış bir seçim olacağı yönünde görüş belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Spor Arena Twitter hesabımızdan yaptığımız Arda turan anketinde de benzer sonuçlar çıkmıştı. Taraftarlara 'Son günlerde yeniden gündeme gelen Arda Turan - Galatasaray iddiaları için ne düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?' şeklinde yönelttiğimiz soruya 5,236 kişi oy kullanmıştı. Çıkan sonuçlarda taraftarların yüzde 34'ü bu soruya 'Evet transfer etmeli' diye cevap verirken, yüzde 66'sı ise 'Hayır transfer etmemeli' yanıtını vermişti.