Bu hikaye tüm ezberleri bozacak!

Espor artık global bir fenomen haline dönüştü. Profesyonel oyuncuların rock yıldızı muamelesi gördüğü, kıdemli spor kulüplerinin birer birer kapısını araladığı, hemen her kıtada turnuvaları düzenlenen, etkinlikleriyle koca arenaları, hatta stadyumları ağzına kadar doldurabilen, milyonluk ödül havuzlarının artık "normal" kabul edildiği bir fenomen.

Elbette Türkiye de bu fenomene yabancı değil. Özellikle son birkaç yıldır gerek büyük kulüplerin takım kurması, gerek star oyuncu transferleri, gerekse de düzenlenen turnuvaların/etkinliklerin artışı ve gördüğü yoğun ilgi, eSpor fenomeninin bu topraklarda etki alanını daha da genişleteceğinin işaretleri.

Hal böyleyken, fenomene yakından bakmak, onun doğuşunu, gelişimini, yayılışını yakından takip edenlerle bizzat tecrübe edenlere sormak için çok özel bir belgesel hazırlandı. Ve ortaya ‘Ezber Bozanlar: Bir e-Spor Hikayesi’ çıktı. Fenerbahçe, SuperMassive, Space Soldiers, ESL Türkiye, Riot Türkiye, Kaan Kural, Bünyamin Aydın, Yalçın Pembecioğlu ve dahası görüşlerini ve deneyimlerini bu belgeselde paylaştı.

Üç bölümden oluşan video serisi çok yakında RedBull.com/ezberbozanlar adresinde olacak.