Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? İşte Süper Lig maç programı
Futbol severler bu hafta Süper Lig'deki maç programını merak ediyorlar. Süper Lig'de bu hafta perde bu akşam oynanacak Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ile açılıyor. İşte Süper Lig maç programı ve haftanın fikstürü
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadeleyle başlayacak.
İstanbul ekiplerinden Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Kasım Cuma
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray (Kalyon)
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
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