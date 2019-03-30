Bu hafta Süper Lig ve diğer liglerin maçları neden yok?
Spor severler Milli maç arasının ardından bu hafta Süper Lig ve diğer liglerinin maçlarının neden oynanmadığını merak ediyorlar. İki haftalık Milli maç arasının sonrasında liglerin başlamasını bekleyen spor severler bu hafta neden karşılaşmaların oynanmadığını merak ediyorlar. İşte gelecek haftanın lig programı ve detaylar
Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarının bu hafta oynanmaması ile birlikte spor severler bu mücadelelerin ne zaman oynanacağını merak ediyorlar. 31 Mart tarihinde ülkemizde yapılacak yerel seçim dolayısı ile tüm liglerde planlanan karşılaşmlar bir sonraki haftadan itibaren başlayacak.
Gelecek haftanın spor müsabaka programı şu şekilde;
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları 2 ve 3 Nisan'da; Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçları 5, 6, 7 ve 8 Nisan'da; Spor Toto 1. Lig 27. hafta maçları 2, 3 ve 11 Nisan'da; Spor Toto 1. Lig 28. hafta maçları 6, 7 ve 8 Nisan'da; TFF 2. Lig 29. hafta maçları 3 Nisan'da; TFF 2. Lig 30. hafta maçları 7 Nisan'da, TFF 3. Lig 29. hafta maçları 2 ve 3 Nisan'da; TFF 3. Lig 30. hafta maçları ise 7 Nisan 2019'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası
02.04.2019 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor 20:00
03.04.2019 Ümraniyespor - Akhisarspor 20:00
Cuma 05.04.2019
Trabzonspor - Antalyaspor 20:30
Cumartesi 06.04.2019
Sivasspor- Kayserispor 16:00
Alanyaspor-Bursaspor 16:00
Galatasaray-Yeni Malatyaspor 16:00
Pazar 07.04.2019
Kasımpaşa- BB Erzurumspor 13:30
Göztepe-Akhisarspor 16:00
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe 16:00
İstanbul Başakşehir-Konyaspor 19:00
Pazartesi 08.04.2019
Çaykur Rizespor-Beşiktaş 20:00
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