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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.03.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Bu hafta Süper Lig ve diğer liglerin maçları neden yok?

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Bu hafta Süper Lig ve diğer liglerin maçları neden yok?

Spor severler Milli maç arasının ardından bu hafta Süper Lig ve diğer liglerinin maçlarının neden oynanmadığını merak ediyorlar. İki haftalık Milli maç arasının sonrasında liglerin başlamasını bekleyen spor severler bu hafta neden karşılaşmaların oynanmadığını merak ediyorlar. İşte gelecek haftanın lig programı ve detaylar

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarının bu hafta oynanmaması ile birlikte spor severler bu mücadelelerin ne zaman oynanacağını merak ediyorlar. 31 Mart tarihinde ülkemizde yapılacak yerel seçim dolayısı ile tüm liglerde planlanan karşılaşmlar bir sonraki haftadan itibaren başlayacak.

Gelecek haftanın spor müsabaka programı şu şekilde;

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları 2 ve 3 Nisan'da; Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçları 5, 6, 7 ve 8 Nisan'da; Spor Toto 1. Lig 27. hafta maçları 2, 3 ve 11 Nisan'da; Spor Toto 1. Lig 28. hafta maçları 6, 7 ve 8 Nisan'da;  TFF 2. Lig 29. hafta maçları 3 Nisan'da; TFF 2. Lig 30. hafta maçları 7 Nisan'da, TFF 3. Lig 29. hafta maçları 2 ve 3 Nisan'da; TFF 3. Lig 30. hafta maçları ise 7 Nisan 2019'da oynanacak. 

Ziraat Türkiye Kupası

02.04.2019 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor 20:00

03.04.2019 Ümraniyespor - Akhisarspor 20:00

Cuma 05.04.2019

Trabzonspor - Antalyaspor 20:30

Cumartesi 06.04.2019

Sivasspor- Kayserispor 16:00

Alanyaspor-Bursaspor 16:00

Galatasaray-Yeni Malatyaspor 16:00

Pazar 07.04.2019

Kasımpaşa- BB Erzurumspor 13:30

Göztepe-Akhisarspor 16:00

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe 16:00

İstanbul Başakşehir-Konyaspor 19:00

Pazartesi 08.04.2019

Çaykur Rizespor-Beşiktaş 20:00

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