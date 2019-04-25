Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 30. hafta programı
Zirve yarışının kızıştığı ve son haftaya adım adım yaklaşılan Süper Lig'de 30. haftanın perdesi açılıyor. Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçı 26 Nisan Cuma akşamı lider Medipol Başakşehir ile İzmir ekibi Göztepe arasında oynanacak. Haftanın kapanışı ise 29 Nisan Pazartesi akşamı, Atiker Konyaspor-Galatasaray maçı ile olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadeleleri cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir-Göztepe maçıyla başlayacak. 3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Ligde 30. haftada oynanacak maçların programı şöyle:
26 Nisan Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle