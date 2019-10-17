Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 8. hafta maç programı
Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen lige 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Süper Lig'in 8. haftası, 18 Ekim Cuma akşamı yapılacak Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak. Haftanın son karşılaşması ise 21 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de maçlar, bir haftalık aranın ardından start alıyor. Liderlik yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de haftanın programı netleşti. İşte, Süper Lig'in 8. hafta maç programı...
Süper Lig'e 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Galatasaray-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak haftanın programı şöyle:
18 Ekim Cuma:
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
19 Ekim Cumartesi:
15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
17.30 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü (Medical Park)
17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
20 Ekim Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
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