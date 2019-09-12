Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta programı
Bir hafta milli maç arası verilen Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu, pek çok futbolsever tarafından hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor. Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılacak maçla başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. İşte, Ligde 4. haftanın maç programı...
13 Eylül Cuma:
20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
14 Eylül Cumartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
15 Eylül Pazar:
17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman Stadyumu)
17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
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