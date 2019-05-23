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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.05.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 34. hafta maç programı

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Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 34. hafta maç programı

Süper Lig'de 34 haftalık maratonun sonunda gelindi. Bu hafta yapılacak maçların ardından, Süper Lig'de bu sezonun perdesi kapanacak. Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftası 24 Mayıs Cuma günü yapılacak 4 maçla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan 24 Mayıs Cuma günü yapılacak 4 maçla başlıyor. Geçen hafta Medipol Başakşehir'i yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, iddiası bulunmayan Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. İşte, Süper Lig 34. hafta maç programı...

BAŞAKŞEHİR SEZONU EVİNDE KAPATACAK

Tarihindeki ilk şampiyonluk şansını geçen hafta kaçıran ve lig ikinciliği garanti olan Medipol Başakşehir, sezonu evinde, altıncılık mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor maçıyla tamamlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 18.00'de başlayacak müsabakada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ'IN ÜÇÜNCÜLÜK MÜCADELESİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme oynama şansını yitiren Beşiktaş, geçen hafta yenildiği Trabzonspor ile çekiştiği üçüncülük mücadelesinde, iddiası olmayan Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, galibiyet halinde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak maçın hakemi Mete Kalkavan.

TRABZON DA ÜÇÜNCÜ OLMAK İSTİYOR

Beşiktaş galibiyetiyle üçüncülük şansını son haftaya taşıyan Trabzonspor ise bir diğer Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bordo-mavililer, maçı kazanıp, Beşiktaş'ın puan kaybı halinde sezonu üçüncü bitirecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

DÜŞECEK TAKIMLAR PAZAR GÜNÜ NETLEŞECEK

Son sıradaki Akhisarspor'un ardından ligden düşecek iki takım 26 Mayıs Pazar günü yapılacak maçların ardından belli olacak.

Ligde son haftaya 32 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 17'nci, 34 puanlı Bursaspor ise 16'ncı sırada girdi. Düşme hattının hemen üstündeki 15'inci Göztepe'nin ise 35 puanı bulunuyor.

Son maçlarda Göztepe, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'a, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.

Göztepe, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı başaracak. Bu durumda diğer iki takım ligden düşecek.

Göztepe'nin berabere kalması halinde ise sarı-kırmızılı ekibin ligde kalabilmesi için Bursaspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.

Sezon sonunda Göztepe ile Bursaspor'un olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe'nin puanlarının aynı olması halinde ise İzmir temsilcisi rakibinin gerisinde kalacak.

Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sezonu aynı puanda bitirmeleri halinde ise Göztepe düşecek, Erzurum ekibi lige tutunacak.

34. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son haftanın maç programı şöyle:

24 Mayıs Cuma:

18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)

21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Mayıs Pazar:

19.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

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