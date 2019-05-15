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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
15.05.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 33. hafta maç programı

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Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 33. hafta maç programı

Şampiyonluk mücadelesinin nefesleri kestiği Süper Lig'de, 33. hafta heyecanı 17 Mayıs Cuma akşamı yapılacak tek müsabakayla başlayacak. Bir birinden heyecanlı maçlara sahne olacak haftada en kritik müsabaka ise Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in şampiyonluk için zirveyi zorladığı Süper Lig'de, 33. haftanın perdesi açılıyor. Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçı 17 Mayıs akşamı Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında olacak. İşte, Süper Lig 33. hafta maç programı...

17 Mayıs Cuma

20.30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş

19 Mayıs Pazar

16.00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

16.00 Bursaspor - Göztepe

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir

20 Mayıs Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe 

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