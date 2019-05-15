Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 33. hafta maç programı
Şampiyonluk mücadelesinin nefesleri kestiği Süper Lig'de, 33. hafta heyecanı 17 Mayıs Cuma akşamı yapılacak tek müsabakayla başlayacak. Bir birinden heyecanlı maçlara sahne olacak haftada en kritik müsabaka ise Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in şampiyonluk için zirveyi zorladığı Süper Lig'de, 33. haftanın perdesi açılıyor. Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçı 17 Mayıs akşamı Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında olacak. İşte, Süper Lig 33. hafta maç programı...
17 Mayıs Cuma
20.30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
18 Mayıs Cumartesi
19.00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş
19 Mayıs Pazar
16.00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
16.00 Bursaspor - Göztepe
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir
20 Mayıs Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
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