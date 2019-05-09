Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32. hafta maçları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32. hafta maçları
GeriSpor Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32. hafta maçları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
09.05.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32. hafta maçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32. hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, 10 Mayıs Cuma akşamı yapılacak tek maçla başlayacak. Şampiyonluk ve kümede kalma rekabetinin giderek arttığı Spor Toto Süper Lig'de, haftanın maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, cuma günü ligde kalma mücadelesi veren ekiplerden Bursaspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Haftanın kapanışı ise 13 Mayıs Pazartesi akşamı, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçıyla olacak. Süper Lig'in 32. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:

10 MAYIS CUMA

20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

11 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)

12 MAYIS PAZAR

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

13 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Volkan Torun: "Şehir şampiyonluğa inanırsa kupa gelir"

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32. hafta maçları

Pelin Yüce Falay: “Biz hep finallerin takımıyız” 

KBSL play-off final serisinde ikinci raunt yarın!