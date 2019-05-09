Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32. hafta maçları
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, 10 Mayıs Cuma akşamı yapılacak tek maçla başlayacak. Şampiyonluk ve kümede kalma rekabetinin giderek arttığı Spor Toto Süper Lig'de, haftanın maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, cuma günü ligde kalma mücadelesi veren ekiplerden Bursaspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Haftanın kapanışı ise 13 Mayıs Pazartesi akşamı, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçıyla olacak. Süper Lig'in 32. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:
10 MAYIS CUMA
20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
11 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)
12 MAYIS PAZAR
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
13 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
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