Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta maç programı
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı netleşti. Oldukça kritik maçlara sahne olacak bu haftanın maç programı vatandaşlar tarafından hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor. Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçlarında Kasımpaşa, MKE Ankaragücü'nü, İstikbal Mobilya Kayserispor da Galatasaray'ı konuk edecek. İşte, haftanın maç progamı...
Süper Lig'de 3. haftanın perdesi, 30 Ağustos'ta yapılacak 2 maçla açılacak ve 1 Eylül'deki Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak. TFF'den alınan bilgilere göre üçüncü haftanın maç programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
1 Eylül Pazar:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)
19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
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