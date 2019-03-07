Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 25. hafta programı
Sezon sonuna adım adım yaklaşılan Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor. Süper Lig'de 25. hafta, 8 Mart Cuma günü yapılacak tek karşılaşmayla start alacak. Haftanın ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Haftanın kapanışı ise 11 Mart Pazartesi, Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki maçla olacak. İşte, bu hafta oynanacak Süper Lig karşılaşmaları…
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta 8 Mart'ta yapılacak tek maçla başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda 20.30'da oynanacak müsabakada Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak maçların programı ise şöyle:
8 MART CUMA
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
9 MART CUMARTESİ
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
10 MART PAZAR
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)
11 MART PAZARTESİ
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)
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