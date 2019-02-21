Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta maçları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta maçları
GeriSpor Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta maçları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
21.02.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta maçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın perdesi açılıyor. Süper Lig'de 23. hafta, 22 Şubat Cuma günü yapılacak iki karşılaşmayla start alacak. Haftanın ilk maçlarında Göztepe ile Trabzonspor ve Çaykur Rizespor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışı ise 21 Şubat'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçla olacak. İşte, bu hafta oynanacak Süper Lig karşılaşmaları...

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Saat 20.30'da başlayacak müsabakalarda Göztepe-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Haftanın önemli karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta karşılaşacak. Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

22 ŞUBAT CUMA

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 ŞUBAT PAZAR

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 ŞUBAT PAZARTESİ

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta maçları

İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Slovenya

Korkmaya gerek yok! Bu akşam...