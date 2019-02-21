Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta maçları
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın perdesi açılıyor. Süper Lig'de 23. hafta, 22 Şubat Cuma günü yapılacak iki karşılaşmayla start alacak. Haftanın ilk maçlarında Göztepe ile Trabzonspor ve Çaykur Rizespor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışı ise 21 Şubat'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçla olacak. İşte, bu hafta oynanacak Süper Lig karşılaşmaları...
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Saat 20.30'da başlayacak müsabakalarda Göztepe-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Haftanın önemli karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta karşılaşacak. Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
22 ŞUBAT CUMA
20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
23 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
24 ŞUBAT PAZAR
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)
25 ŞUBAT PAZARTESİ
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
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