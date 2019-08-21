Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 2. hafta maç programı
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti. Gözler şimdi 2. hafta maçlarında. Peki, bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var?
Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı. Fenerbahçe'nin yüzü ise 5 gollü galibiyetle güldü. Futbolseverler şimdi 2. hafta maçlarına odaklandı. İşte, Süper Lig 2. hafta maç programı...
23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir)
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)
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