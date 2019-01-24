Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 19. hafta programı
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek karşılaşmayla start alacak. Futbolseverler, gönül verdikleri takımların bu hafta hangi takımlarla karşılaşacağını öğrenmek istiyor. İşte, bu hafta oynanacak Süper Lig maçları...
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçları 25 Ocak'ta oynanacak Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile başlayacak. Hafta, 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak 3 müsabakayla tamamlanacak. İşte, Süper Lig'de 19. hafta programı...
25 Ocak Cuma:
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
26 Ocak Cumartesi:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)
27 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
28 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
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