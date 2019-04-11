Bu hafta hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig 28. hafta maç programı
Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında hem üst hem de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken, hem ligin üst sıralarında hem de küme düşme hattında takımların lig sonundaki durumlarını etkileyecek önemli karşılaşmalar gerçekleştirilecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Ligin 28. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarda Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ligde son iki sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor arasındaki maç ise alt sıralar adına haftanın öne çıkan karşılaşması olarak dikkati çekiyor. İşte, Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maç programı...
12 NİSAN CUMA:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
14 NİSAN PAZAR:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
15 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)
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