Bu hafta hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maç programı
Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta, Cuma günü yapılacak tek karşılaşmayla start alacak. Futbolseverler, gönül verdikleri takımların bu hafta hangi takımlarla karşılaşacağını öğrenmek istiyor. İşte, bu hafta oynanacak Süper Lig maçları...
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçları 8 Şubat'ta Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Hafta, 11 Şubat Pazartesi günü oynanacak 2 müsabakayla tamamlanacak. İşte, Süper Lig'de 21. hafta programı...
Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi 8 Şubat'ta Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla açılacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:
8 ŞUBAT CUMA
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
9 ŞUBAT CUMARTESİ
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)
10 ŞUBAT PAZAR
13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
11 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Stadı açıklanmadı)
20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)
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