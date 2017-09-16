Bu gece G.Saray için kolay olmayacak

İşte, Ali Naci Küçük'ün zorlu 90 dakikayla ilgili yorumları...

- Nasıl bir mücadele bekliyorsun bu akşam?

- Seyir zevki yüksek ve karşılıklı goller izleyeceğimiz bir 90 dakika olacağını düşünüyorum. Öncelikle, Galatasaray'ın işi kolay değil! Çünkü Kasımpaşa, organize hücum eden ve oyun disiplininden kopmadan sahada ne yaptığını bilerek oynayan bir ekip. Ligdeki her takıma kafa tutup şampiyonluk adaylarına kötü sürpriz yapabilecek potansiyele sahip ekiplerin başında bence Kasımpaşa geliyor! O nedenle üzerine basarak diyorum ki, bu maç sarı kırmızılılar için o kadar kolay değil... Galatasaray'ın iyi ve ciddi oynaması şart.

- Sarı kırmızılıların geçen hafta Antalya'daki iki puan kaybetmesi, bu akşama nasıl yansır?

- Galatasaray'ın ligin ilk 3 haftasında ortaya koyduğu futbol beklentileri de artırdı. 4. hafta Antalya'da sahaya çıkan Galatasaray ise herkesi şaşırttı, taraftarını ise hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi bu akşam, Antalya maçındaki oyunun milli takım arasından ötürü kaynaklanıp kaynaklanmadığını göreceğiz. Ama Ndiaye, Spor Arena lansmanında yaptığı sohbette bana 'Kasımpaşa karşısında yine o tutkulu, keyif veren ve oynadığı futboldan da keyif alan Galatasaray'ı göreceksiniz' demişti... Eğer Galatasaray, Ndiaye'nin dediği gibi o ilk 3 haftada ortaya koyduğu hırslı, dinamik futbolunu sergilerse zor görünen maçı bu kez kolaylaştırabilir.

- Galatasaray'da kilit oyuncular kimler olur?

- Galatasaray'ın bugünkü en önemli kozu ne Gomis, ne Belhanda, ne de Ndiaye! Galatasaray'ın bugün en önemli itici gücü taraftarı olacaktır... 45-50 bin kişilik Galatasaray taraftarı, takımıyla birleşip bütünleştiği zaman bambaşka şeyler oluyor. Şimdi Galatasaray tribünlerinin bana göre sarı kırmızı forma ile sahaya çıkan her oyuncuya isim ayırtmaksızın destek olması gerekli.... Gomis'e de, Selçuk'a da, Ndiaye'ye de Sinan'a da.... 21. şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Galatasaray'ın kadrodaki tüm futbolculara ihtiyacı var. Başarıya ulaşmak adına Galatasaray taraftarı, kaptanı, yönetimi, başkanı, hocası ve malzemecesi ile baştan aşağı topyekün kenetlenmeli.... Bilmem anlatabildim mi?..