Bu fotoğrafı paylaştıktan sonra ortalık karıştı! Neymar...

Brezilyalı'nın hafta sonundaki Barcelona ziyareti ve Instagram'dan Messi ve Suarez'li paylaşımı iddiaları körükledi.

Neymar, geçtiğimiz yaz aylarında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 milyon Euro'luk dünya rekoru transferiyle manşetlerdeydi. Hatta transferin perde arkasında Neymar'ın Barcelona'da mutsuz olduğu, Messi'nin gölgesinden kurtulmak için ayrılmayı çok önceden kafasına koyduğu da yazıldı.

Neymar, bugün çok farklı iddialarla tekrar gündemde... Bu kez Neymar'ın ve yakın çevresinin Paris'te mutlu olmadıkları ve Barselona şehrindeki hayatı özledikleri öne sürülüyor. İspanya'da sadece Barselona gazetelerinde değil, Madrid gazetelerinde de Neymar'ın PSG Teknik Direktörü Unai Emery'den ve yöntemlerinden hoşnut olmadığı yazılıyor.

Bu iddiaları körükleyen en önemli adımı da doğrudan Neymar attı. Geçen hafta sonu Fransa Ligi'nde cezalı olduğu için forma giyemeyecek olan Brezilyalı futbolcu, soluğu Barselona'da aldı. İlk iş olarak da Barcelona takımının idmanına gitti, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Neymar, Instagram hesabından da Messi ve Suarez ile çekilmiş fotoğrafını "Eski günler böyleydi... Messi ve Suarez; sizi tekrar görmek çok güzeldi kardeşlerim" mesajını paylaştı. (NTV Spor)