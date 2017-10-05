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Bu fotoğraf başını ağrıttı! Genç futbolcu...

Bordeaux'nun PSG'ye 6-2 yenildiği maçtan sonra Neymar ile selfie çektiren Bordeaux'nun 20 yaşındaki Brezilyalı forveti Malcom için teknik direktörü Gourvennec, "Gençlik hatası... Önemli olan tekrarlanmaması" açıklamasını yaptı.

Hürriyet Haber
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Paris Saint Germain, Fransa Ligi'nde geçen hafta Bordeaux'yu konuk ettiği maçı 6-2 kazandı. Karşılaşmanın devre arası ve sonunda yaşananlar Bordeaux'nun Brezilyalı yıldızı Malcom'um başını ağrıtıyor.

Malcom, 5-1 geride kapattıkları ilk yarı sonunda Paris Saint Germain'de oynayan vatandaşı Neymar ile forma değiştirmeye çalışmıştı. Maçın sonunda da yine Neymar'la selfie çektirmişti.
Karşılaşmanın sonlarında penaltıdan skoru belirleyen golü penaltıdan atan Malcom, Bordeaux fotmasıyla bu sezon 8 lig maçında 4 gol, 4 asist ile çok önemli bir rol üstlendi. Ama performansı da PSG maçındaki iki hareketi nedeniyle eleştirilmesinin önüne geçemedi.

Malcom ile "Özel bir görüşme" gerçekleştireceğini belirten Bordeaux Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, "Bunun bir gençlik hatası olduğunu düşünüyorum. Paris'e forma değiştirmeye, fotoğraf çekmeye gitmediğimizi anlatmıştık. Böyle hataların tekrarlanmaması için kendisiyle özel görüşeceğiz. Onaylamıyoruz ama böylesine gençlik hataları nedeniyle de genç futbolcuları yargılamak abartılı... Kim o yaşlarda hatalar yapmıyor? Önemli olan hataların tekrarlanmaması" dedi. (NTV)

MalcomNeymarBordeauxPSGFransa Ligue 1
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