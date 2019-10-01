Bu fırsat kaçmaz Aslanım!
G.Saray, dünyaca ünlü yıldızlarından yoksun PSG’yi ağırlıyor.
G.Saray, Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 2. maçında bu akşam Paris Saint-Germain’i (PSG) konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak maçı, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
PSG’de cezalı Neymar ile sakat olan Cavani, Draxler, Kehrer, Dagba, G.Saray’da ise sakat Lemina yok. İlk maçlarda G.Saray, C. Brugge ile 0-0 berabere kalırken, PSG Real Madrid’i 3-0 yenmişti.
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