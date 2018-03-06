Bu festival kaçmaz!
Yapı Kredi Play E-Spor Arena, tüm oyun topluluklarına kucak açan tek oyun ve dijital yasam festivali olarak; Türk oyun severlerinin yıllardır beklediği eğlence ve turnuva ortamını bir arada sunmak için 10-11 Mart tarihlerinde Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center içerisinde kapılarını açıyor.
Hürriyet Spor Arena tarafından düzenlenecek olan Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali kapsamında; farklı platformlardaki oyunlara ilgi duyan oyunseverlerin keyifle takip edebileceği turnuvalar, sohbetler, imza günleri, cosplayer etkinlikleri ve aktiviteler yer alacak.
Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali ziyaretçileri; PUBG ve League of Legends turnuvalarına katılabilir, pro oyuncular ile özel maçlarda bir arada mücadele edebilir, en çok takip ettiği influencerlar ile sohbet edebilir, beğendiği cosplayer'lar ile fotoğraf çektirebilir, olur mu olur diyecekleri deneyimleri en sevdiği yayıncıların ağzından izleyebilir, sponsor marka stantlarından sevdiği farklı oyunları oynayarak, sürpriz hediyeler kazanabilirler
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