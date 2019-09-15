Bu daha fragman sayılmaz

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
15.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Fenerbahçe lideri devirip zirveye çıkmayı hedefliyor. Galatasaray, 1-0 biten Kasımpaşa maçının analizini yaptı. Sarı kırmzılı teknik heyet, Kasımpaşa maçindaki vasat oyunun kesinlikle ölçü alınmaması gerektiği görüşünde. Terim ve ekibine göre Galatasaray, şu an gerçek kapasitesinin ancak yüzde 20’sini sahaya yansıtıyor. Milli maçlar nedeniyle takımın yeterince birlikte antrenman yapamadığına dikkat çeken G.Saray teknik heyeti, özellikle Nagatomo, Lemina ve Nzonzi’nin yaşadığı olumsuzlukların futbolu etkilediğini ifade etti.

Galatasaray, önceki gün Türk Telekom Stadı’nda konuk ettiği Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup ederken, özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu futbol taraftarı memnun etmedi. 90 dakikanın ardından istatistiklerin ışığında karşılaşmanın analizini yapan teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları ise, takımın henüz yüzde 20 kapasiteyle ve 1. viteste olduğu görüşünde birleşti. Milli takımlara giden futbolcuların çokluğu yüzünden, Kasımpaşa maçı öncesi takımın yeterince birlikte antrenman yapamadığına dikkat çeken teknik heyet, kötü futbolun sebeplerini şu şekilde sıraladı:

Nagatomo 3 aktarma ile geldi

Sol bek Yuto Nagatomo, Japonya Milli Takımı’nın Myanmar ile oynadığı maçın ardından uzun bir hava yolculuğu sonrası İstanbul’a ulaştı. 3 kez aktarma yapmak zorunda kalan Japon futbolcu, sarı kırmızılı ekipte sadece tek antrenman yaparak maça çıktı. İkinci yarıda temposu düşen Nagatomo, genelde çok başarılı bir şekilde yaptığı kanat bindirmelerini yapamadı.

Nzonzi ve Lemina ilk kez yan yana

Bu sezon teknik direktör Fatih Terim’in özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çok şeyler beklediği Nzonzi-Lemina ikilisi Kasımpaşa maçında ilk kez yan yana forma giydi. Üstelik Nzonzi Fransa Milli Takımı’ndan çarşamba günü döndüğü için iki futbolcu sadece bir antrenmanda taktik çalışması yapabildi. Birbirlerini yeterince tanımayan iki oyuncu, özellikle pas koordinasyonu ve alan paylaşımında hatalar yaptı.

Lemina’nın 2019’daki dördüncü maçı

Karşılaşmanın 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Lemina’nın maç eksiği olduğu biliniyordu. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski takımı Southampton’da 2019 yılında 3 maçta toplam 136 dakika görev yapan Lemina’nın gerçek performansına ulaşması için zaman gerekiyor. Gabonlu futbolcunun, önümüzdeki bir aylık süreçte ekstra çalışmalar yaparak eksikliklerini kapatması hedefleniyor.

Perşembe yolculuk, cuma maç!

Galatasaray’ın önümüzdeki hafta Club Brugge ile Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak olması nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının cumaya alınması Sofiane Feghouli’yi de olumsuz etkiledi. Geçen sezon 13 gol, 7 asist üreterek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Feghouli, perşembe günü Cezayir’den geldi ve takımla tek idman yaptıktan sonra Kasımpaşa karşısında forma giydi ve bu da performansını olumsuz etkiledi.

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