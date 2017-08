Bu çocuklar oyun oynayarak para kazanıyor!

70’li ve 80’li yıllarda yaygınlaşan Atari salonları sayesinde espor güncellenerek ve gitgide gelişerek, gelişmeye de devam ederek hızla yayılmaktadır.

Atari salonlarından çıkan gençler, bilgisayarların gelişmesi ve kişiselleşmesiyle beraber evlerinde yaygın internet ağlarının da katkılarıyla sanal ortamlarda sosyalleşip, rekabetçi oyunlarda hırslarını ve başarılarını kanıtlıyorlar. Espor ile gençler bilgisayar başında ulusal ve uluslararası düzenlenen turnuvalara katılıyorlar. Bu turnuvalar oyunculara profesyonel bir ortam sağlıyor.

Espor, milyonlarca takipçisiyle Türkiye'de de profesyonelleşmeye başladı. Son dönemlerde 3 büyük kulübün; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de liglere katılımıyla dikkatleri üzerine çeken espor, milyon dolarlık bir spor haline geldi. Bu sayede esporcuların sevdikleri işte profesyonel bir meslek sahibi olmalarının da önü açıldı.

Artık espor turnuvaları milyon dolarlara varan ödüller ve yüzbinlerce izleyecinin internet üzerinden yapılan canlı yayınlarda takip ettiği etkinliklerle popüler bir spor dalına dönüştü.

Türkiye de 2014 yılı itibariyle lisans veren ülkeler arasına katılmıştır.

netd.com ve Royal Bandits işbirliği

Türkiye'de henüz çok fazla bilinmeyen ve kabul edilmeyen espor için netd.com, Royal Bandits Espor kulübü ile beraber bu sporun tanınması ve doğru bilinmesi için işbirliğine başladı. Yeni başlayanlar ve espora ilgi duyan herkesin ortak adresi olacak www.netd.com ''E-Gaming nedir? Ne değildir?'' anlatarak video içerik yayınlarına başladı.

Türkiye'de espor kulübü olmak, Türkiye Turnuvaları, takımların turnuvalara nasıl hazırlandığı, düzenli yapılan antremaları, çeşitli lig ve turnuvalarda yarışmaları, transfer yaparak kadrolarını güçlendirdiklerini, internet üzerinde tanışıp, ekip olmak isteyen yetenekli gençlerin bir araya getirilmesini, turnuvalara nasıl hazırlandıklarını, turnuva maçları sırasındaki heyecanlarını ve başarılının an be an yanında olan netd.com espor ve esporcular hakkında merak edilen her şeyin peşine düşerek, meraklılarıyla buluşturuyor.

Espor’un farklı alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye’nin en başarılı espor kulübü Royal Bandit’s ile olan işbirliğimiz sayesinde espora gönül vermiş gençler merak ettiklerini, düzenlenen turnuvaları düzenli olarak www.netd.com’dan takip edebilecekler.

Elektronik spor ve sporcu kavramlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasına destek olan Royal Bandits gibi diğer espor kulüpleriyle işbiliklerimiz devam ederken, netd.com olarak farklı takımlar, gamerlar, cosplay gibi çeşitli içerik ve etkinliklerle devam edeceğiz.

