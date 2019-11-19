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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu çocuklar bambaşka

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Şenol Güneş liderliğinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazanan A Milli Takım futbolcuları, saha içindeki başarılarının yanı sıra kişilikleri ve karakterleriyle de dikkat çekiyor.

 Tam 19 yıldır ay yıldızlı formayı giyen ve bu süreçte yüzlerce  futbolcuyla yan yana oynayan Emre Belözoğlu’nun, “Gördüğüm en saf, en temiz milli takım” diye tanımladığı milliler için herkes övgü dolu sözler söylüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun milli takımlar departmanında çalışan profesyoneller de ay yıldızlı futbolcular için bakın nasıl tespitlerde bulunuyor...

Hepsi çok kibar ve saygılı

“En başta gelen özellikleri çok kibar ve saygılı olmaları. Mesela bir görevliden bir şey isteyecekleri zaman mutlaka rica ederek istiyorlar. ‘Yapabilir misin?’ diye soruyorlar. Bunlar küçük ama önemli detaylar. Çok nazikler. Kimseyi kırmamaya  ve saygıda kusur etmemeye çok özen gösteriyorlar.” · “Milli futbolcuların hepsi kendilerini geliştirmek için dünyayı yakından takip etmeleri gerektiğinin farkındalar. Bunun için de yabancı dil öğreniyorlar. Birçoğu okuduğunu anlayacak ve derdini anlatacak kadar dil biliyor. Bazıları ise ana dilleri kadar iyi İngilizce, Fransızca ya da Almanca konuşuyor.”

Bilgisayar oyunu yerine kitap

“Tahminlerin aksine milli takımdaki futbolcuların çoğunun bilgisayar oyunları ile arası pek yok. Yolculuklarda çoğu zaman kitap okumayı tercih ediyorlar. Kültür düzeylerini yükseltmeye çalışıyorlar. Bu da günlük hayatlarına ve medya ile ilişkilerine olumlu yansıyor. Nerede ne yapmaları
gerektiğini gayet biliyorlar.” · “Oyuncuların çoğu 20’li yaşların başında olmasına rağmen son derece olgun kişiliklere sahip. Milli Takım’da olduklarının farkındalar. Oynamayan, oynayana destek veriyor. ‘Ben’ değil ‘biz’ duygusuyla hareket ediyorlar. Rekabet ederken burayı kulüp atmosferine çevirmiyorlar.”

MAÇ BAŞI PUANDA ŞENOL GÜNEŞ ZİRVEDE

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’ndaki 10 maçta 23 puan toplayan A Milli Takım, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemeleri baz alındığında en yüksek ikinci puan ortalamasını yakaladı. Maç başına 2.3 puan toplayan Türkiye, en başarılı dönemini yine Şenol Güneş’in görev yaptığı EURO 2004 elemelerinde yaşayarak maç başına 2.38’e ulaşmıştı. Güneş, EURO 2004 elemelerinde yakaladığı puan ortalamasıyla da Mustafa Denizli ve Fatih Terim’i geride bırakmayı başardı. EURO 2000 elemelerinde Denizli yönetiminde mücadele eden milli takım, 8 maçta 17 puan toplayıp 2.13 ortalama yakaladı. Terim’in görev yaptığı EURO 2008 elemelerinde ise ay yıldızlı ekibimiz, 12 maçta 24 puan alarak, 2.00 ortalama yakaladı. 

Bu çocuklar bambaşka

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