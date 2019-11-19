Bu çocuklar bambaşka

Tam 19 yıldır ay yıldızlı formayı giyen ve bu süreçte yüzlerce futbolcuyla yan yana oynayan Emre Belözoğlu’nun, “Gördüğüm en saf, en temiz milli takım” diye tanımladığı milliler için herkes övgü dolu sözler söylüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun milli takımlar departmanında çalışan profesyoneller de ay yıldızlı futbolcular için bakın nasıl tespitlerde bulunuyor...

Hepsi çok kibar ve saygılı

“En başta gelen özellikleri çok kibar ve saygılı olmaları. Mesela bir görevliden bir şey isteyecekleri zaman mutlaka rica ederek istiyorlar. ‘Yapabilir misin?’ diye soruyorlar. Bunlar küçük ama önemli detaylar. Çok nazikler. Kimseyi kırmamaya ve saygıda kusur etmemeye çok özen gösteriyorlar.” · “Milli futbolcuların hepsi kendilerini geliştirmek için dünyayı yakından takip etmeleri gerektiğinin farkındalar. Bunun için de yabancı dil öğreniyorlar. Birçoğu okuduğunu anlayacak ve derdini anlatacak kadar dil biliyor. Bazıları ise ana dilleri kadar iyi İngilizce, Fransızca ya da Almanca konuşuyor.”

Bilgisayar oyunu yerine kitap

“Tahminlerin aksine milli takımdaki futbolcuların çoğunun bilgisayar oyunları ile arası pek yok. Yolculuklarda çoğu zaman kitap okumayı tercih ediyorlar. Kültür düzeylerini yükseltmeye çalışıyorlar. Bu da günlük hayatlarına ve medya ile ilişkilerine olumlu yansıyor. Nerede ne yapmaları

gerektiğini gayet biliyorlar.” · “Oyuncuların çoğu 20’li yaşların başında olmasına rağmen son derece olgun kişiliklere sahip. Milli Takım’da olduklarının farkındalar. Oynamayan, oynayana destek veriyor. ‘Ben’ değil ‘biz’ duygusuyla hareket ediyorlar. Rekabet ederken burayı kulüp atmosferine çevirmiyorlar.”

MAÇ BAŞI PUANDA ŞENOL GÜNEŞ ZİRVEDE

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’ndaki 10 maçta 23 puan toplayan A Milli Takım, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemeleri baz alındığında en yüksek ikinci puan ortalamasını yakaladı. Maç başına 2.3 puan toplayan Türkiye, en başarılı dönemini yine Şenol Güneş’in görev yaptığı EURO 2004 elemelerinde yaşayarak maç başına 2.38’e ulaşmıştı. Güneş, EURO 2004 elemelerinde yakaladığı puan ortalamasıyla da Mustafa Denizli ve Fatih Terim’i geride bırakmayı başardı. EURO 2000 elemelerinde Denizli yönetiminde mücadele eden milli takım, 8 maçta 17 puan toplayıp 2.13 ortalama yakaladı. Terim’in görev yaptığı EURO 2008 elemelerinde ise ay yıldızlı ekibimiz, 12 maçta 24 puan alarak, 2.00 ortalama yakaladı.

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