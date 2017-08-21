BU ÇOCUK HARİKA!

Jose Mourinho yönetiminde Premier Lig’deki şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Manchester United, bir yandan da dünyanın dört bir yanında yetenek avında... İngiliz ekibinin gözlemcilerinden Kevin Stonehouse’un bu haftaki adresi Türkiye oldu. Kasımpaşa-Beşiktaş ve Osmanlıspor-Galatasaray maçlarını izleyen Stonehouse, dün de Kadıköy’deydi.

Artık ManU’nun radarında

İzlediği ilk iki maçta kulübü için aradığı yeteneği bulamayan Kevin Stonehouse’u heyecanlandıran isim Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı oldu. 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe karşısında etkili bir futbol sergilerken Olcay Şahan’ın golünde asist yaptı. Yusuf, 63. dakikada yerini Onazi’ye bıraktı. Stonehouse, hayran kaldığı Yusuf Yazıcı için, “Topla çok hareketli bir oyuncu. Ne yaptığını bilen, futbol zekası yüksek, harika bir çocuk” değerlendirmesini yaptı. Yaz döneminde birçok kulübün radarına giren Yusuf böylece Manchester United’ın da dikkatini çekmiş oldu.

Alper’i de beğendi

Kevin Stonehouse’un Fenerbahçe’den beğendiği tek isim ise Alper Potuk oldu. İngiliz futbol adamı, takımının tek golünü kaydeden ve 90 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncunun enerjik ve çok teknik olduğu değerlendirmesini yaptı.