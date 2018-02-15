Bu bir kuş mu? Uçak mı? Hayır, o skeleton yarışçısı Dominic Parsons…
Pyeongchang'daki skeleton yarışlarında ileri teknoloji kullanılan kıyafetiyle bir süper kahramanı andıran Birleşik Krallık sporcusu Dominic Parsons tartışmaları da beraberinde getirdi.
Sadece Dominic Parsons değil diğer takım arkadaşlarının da kullandığı benzer kıyafetler şikâyetlere neden olunca Uluslararası Bobsleigh ve Skeleton Federasyonu ekibin giysilerini kontrol etti. Yapılan araştırmalar sonucunda ‘herhangi bir kural ihlali söz konusu değil’ hükmüne varıldı.
Söz konusu ürünlerin Northampton'daki bir şirketteki bilim adamları ve İngiliz Spor Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olduğu açıklanırken özel yapılan aerodinamik elbiselerin, klasik olanlara göre sporculara pozitif yönde destek verdiği belirtiliyor.
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