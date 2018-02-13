Bu, Aykut Kocaman’ın taktik zaferidir

1- F.Bahçe, farkı kaçırarak Başakşehir’i yendi. Bu bir “Kocaman oyun zihniyetinin zaferidir” diyebilir miyiz?

2- Avcı, “F.Bahçe oynatmamaya gelmişti” dedi. Önde basmak ve çok pozisyon bulmak böyle açıklanabilir mi?

3- Beşiktaş, Bayern Münih maçına Negredo ile mi yoksa Love ile mi çıkmalı? Esas golcüsü hangisi?

4- 2018 yılında bile hâlâ daha maç ertelemesinin konuşuluyor olması futbolumuz adına doğru mudur?

5- Fatih Terim’li Galatasaray sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Bu liderlik kalıcı olur mu?

6- Güzel goller haftasıydı.. Talisca, Robinho ve Mustafa Yumlu... Bu üç golü sıralayabilir misiniz?

Mehmet Y. Yılmaz: “Kocaman’ın zaferi” demekte sorun yok. Kurduğu oyun planı işledi ve ödülünü aldı. Ama Valbuena olmadığı için de tarihi farkı kaçırdı.

Uğur Meleke: Bu bir kocaman zaferidir. Kafası kesik tavuklar gibi hedefsiz koşan adamlar değil, sahada kolektif pres yapan bir takım vardı.

Uğur Vardan: Kesinlikle Kocaman’ın zaferi. Avcı’nın planlarını ters yüz etmeyi başardı. İtalyan tadındakı Kocaman anlayışı, önde basıp kazandı.

Mehmet Arslan: Doğru bildiğini sonuna kadar savundu. Tüm ülkeyi karşısına alma pahasına geri adım atmadı ve bir sistem takımı yarattı.

MEHMET Y. YILMAZ: ZAFER ONUN ANCAK AATIF’IN TOP KAYIPLARINA DA BAKSIN

1- Aykut Kocaman’ın zaferidir demekte bir sorun yok. Kurduğu oyun planı işledi ve ödülünü de aldı. Tarihi farkın gerçekleşmemiş olmasının nedeni ise yine Aykut Kocaman’ın kendisidir. Valbuena’nın sahada olmamasının nedeninin top kayıpları olduğunu söylüyorlar. Maçta Aatıf’ın, takım hücuma çıkarken kaç top kaybettiğini, golle sonuçlanabilecek kaç hızlı atakta topu ezdiğini sayıp saymadığını merak ediyorum.

AVCI, ÖNCE, ‘BEN NE YAPTIM’ DİYE SORSUN KENDİSİNE

2- Abdullah Avcı’nın sözlerinin bir anlamı yok. Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir’in nasıl oynadığını ve ikinci bir oyun planının da olmadığını futbol kamuoyundaki herkes kadar biliyor ve ona göre bir oyun planı ile sahaya çıkıp, rakibini sürklase etti. Avcı kendisine şunu sormalı: Birinci devre böyle geçince, ben ikinci devre bunu değiştirecek ne yaptım?

BAYERN SAVUNMASINA KARŞI LOVE SORU İŞARETİDİR

3- Love’ın Türkiye’deki defans oyuncuları için yeterli olduğu su götürmez bir gerçek. Ama Bayern defansı içinde bu yaştaki Love ne yapar, maçı izleyince göreceğiz. Negredo da bir kalemde silinecek bir oyuncu değil. Acaba ikisi yan yana oynasa nasıl bir Beşiktaş hücumu izlerdik?

ERTELEME OLMAZ AMA İKİ AYLIK ARA DA AÇIKLANAMAZ

4- Doğru antrenman yapan, maçlardan sonra doğru rejenerasyon yapan oyuncular, haftada iki maçlık trafiği rahatça kaldırıyor. Rakiplerinin güçlü ya da zayıf olması durumu değiştirmez. Maç ertelemek, Türkiye’de takımların tek antrenmanla günü geçirdiği yıllardan kalma bir alışkanlık ve modern futbolda yeri yok. Kupada da iki maç arasında neredeyse iki ay olması açıklanamaz bir durum.

G.SARAY’I YİNE FİKSTÜRÜN ZOR DÖNEMİNDE GÖRECEĞİZ

5- Antalyaspor çok zayıf bir rakipti ve Galatasaray öyle br istekle maça başladı ki direnebilmesi zaten mümkün değildi. Ligin ilk yarısında Galatasaray’ı ligin zirvesine taşıyan iç saha maçları da böyle oynandı zaten. Kalıcı olup olmayacağını, fikstürün zor haftaları başlayınca göreceğiz, tıpkı ilk yarıda olduğu gibi.

ÜÇÜ DE ÇOK İYİ AMA EN GÜZEL GOLÜ TALİSCA ATTI

6- Üçü de ayrı güzellikte goller. Ben birinciliği Talisca’ya veririm, o serbest atışta o vuruşu yapabileceğini düşünmesi bile bunu hak etmesini sağlar. Robinho ile Yumlu’nun golleri arasında bir sıralama yapmak istemem. Farklı pozisyon ve vuruşlar ama ikisi de sonuç alıcı ve seyir zevki veren vuruşlar. İkinciliği onlara paylaştırdım...

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Cengiz Ünder’in performansı. Attığı gollerdeki klas vuruşlarına şapka çıkarıyorum.

- Haftanın takımı: Fenerbahçe

- Haftanın teknik direktörü: Aykut Kocaman

- Haftanın futbolcusu: Fernandao

- Haftanın hakemi: Mustafa Öğretmenoğlu

UĞUR MELEKE: TAKIMI, KOCAMAN’IN PLANINI AYNEN SAHAYA YANSITTI

1- Evet, Aykut Kocaman maçı kafasında oynamış, kazanmış. Sahada aynen uyguladı planını. Kafası kesik tavuklar gibi sağdan sola hedefsiz koşturan adamlar değil, kolektif pres başarısı vardı. Bu bir Kocaman zaferidir, ama Anadolu takımlarına karşı uygulanamaz. Bunun için rakibinizin pasla çıkma isteği olmalı. Bu istek de ancak büyüklerde olabilir.

ABDULLAH AVCI, SANIRIM MAÇI SAĞLIKLI İZLEYEMEDİ

2- BEN de çok şaşırdım bu sözleri duyunca. Herhalde Avcı maç sonu basın toplantısında 80-100 kişiye yapacağı o çarpıcı açıklamaya hazırlanmaktan, maçı sağlıklı izleyemedi! Başakşehir’in sezonun genelindeki oyunu belki Fenerbahçe’nin önünde ama bu maç özelinde sahada her şeyi doğru yapan, önde basan ve sayısız fırsat kaçıran takımın adı Fenerbahçe’ydi...

ŞENOL GÜNEŞ DE YANITINI TAM OLARAK BİLMİYORDUR

3- GÜNEŞ’in de tam olarak yanıtını bilmediği bir soru. Aslında Beşiktaş’ın esas golcüsü Talisca olmaya doğru evriliyor, dolayısıyla Güneş, santrforu seçerken Talisca’yı rahat ettirecek ismi seçmeye özen gösteriyor olabilir. Stoperlerle boğuşan, ön direğe koşup arkada alan yaratan, asist seven Negredo, Talisca’ya da konfor sağladı.

ASIL TÜRKİYE KUPASI SKANDALINI KONUŞMAMIZ GEREKİYOR

4- Aralık-Ocak döneminde M.United 15, PSG ve Real 14, Barcelona 13, Juventus 12, Beşiktaş’sa 11 maç yapmış. Hemen hepsi şu sıralar Şampiyonlar Ligi ve liglerinin yanısıra birer-ikişer yerel kupada da mücadele ediyor. Ertelemeyi tartışmak yerine bence Türkiye Kupası müsabaka takviminin sezon başında belirlenmiyor olması skandalını konuşmak daha faydalı olur.

BU SEZON ŞAMPİYONLUK PUANI 71’İN DE ALTINA DÜŞEBİLİR

5- DÖRT şampiyonluk adayının da beklenenden çok puan kaybedeceği ortadaydı. Liderlik için 21 maçta 44 puan yeterli geldi, bu da şampiyonluk için 71’in kâfi olacağını gösteriyor. Belki daha azının. 4 yarışçının da daha çok puan kaybedeceğini, zirvenin birkaç kez daha el değiştirebileceğini düşünüyorum. Göztepe, son 5 maçını kazansa liderdi mesela!

MUSTAFA YUMLU, ATTIĞI GOLLE KARİYER ZİRVESİ YAPTI

6- Robinho’nunki çok tekrarla kazanılmış bir meleke. Talisca’nınki doğal yetenek. Mustafa’nınkiyse hayal gücünün sahaya yansıması. Robinho ve Talisca zaten bu golleri defalarca atabilecek kaliteye sahipler, Mustafa’nınsa kariyer zirvesi bu. O yüzden ben reyimi Mustafa Yumlu’dan yana kullanıyorum...

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: İzlanda maçında Lucescu’nun onun yerine Volkan Şen’i kadroya aldığı Cengiz’in İtalya’da esmesi.

- Haftanın takımı: Fenerbahçe

- Haftanın teknik direktörü: Aykut Kocaman

- Haftanın futbolcusu: Bafetimbi Gomis

- Haftanın hakemi: Bülent Yıldırım

BİRİNCİ TERCİH LOVE OLMALI

Negredo’nun mücadelesine edilecek söz yok ancak gol noktasında hâlâ daha istenilen özgüvene kavuşamadı. Karabük maçında o goller kaçırırken, yerine giren Love, çok kolay şekilde 2 gol attı. Mevcut tabloya göre Güneş’in birinci tercihi Vagner Love olmalı.

UĞUR VARDAN: AVCI’NIN TUZAĞINA DÜŞMEDİ

1- Kesinlikle. Sanki genel denklemde şöyle bir görüntü var; yakın geçmişteki maçlarda ‘Büyükler’, Başakşehir’e karşı hücumu düşünerek çıktı ve bu Avcı, onların bu oyun planları her daim ters yüz etmeyi başardı. Bu kez Kocaman, Avcı’nın planlarını ters yüz etti. Yani Avcı’nın tuzağına düşmedi! Sağlamcı, defansif sertliği ve mantalitesiyle İtalyan tadındaki Kocaman anlayışı, önde bastı ve rakibe pek de pozisyon fırsatı vermeden, farkı daha da artırabileceği mücadeleden galip çıktı.

TAKTİK SAVAŞINI KAYBETTİ

2- FENERBahçe’nin böyle oynayacağı belliydi. Teknik direktör mahareti denen şey de, bilinen gerçeklere ilişkin karşı planlar, çözümler üretmek değil midir? Pazar gecesi taktik savaşını açık ara Aykut Kocaman kazandı; gerisi laf-ı güzaftır...

NEGREDO’DA GÜVEN KAYBI VAR

3- Negredo’da güven kaybı yüksek. Kalitesinin altında bir görüntü verdiği muhakkak. Ama Beşiktaş artık öyle bir virajlar bölümüne girdi ki analizden ziyade pratikte neler olacağının hesabını yapmak zorunda. Var olan tablo birinci seçenek Love dedirtiyor, Güneş’in eskilere öncelik tanıyan yaklaşımını gerçekleştireceği bir durum da yok (çünkü Negredo ‘yeterince’ eski değil!). Dolayısıyla Love tercihinin eleştirileceğini sanmıyorum ama Bayern sınavlarında sonuç verir mi, orası bilinmez tabii...

KONUŞULMASI DAHİ YANLIŞ

4- kendi çocukluk günlerimizden hatırlayayım; maç oynanırken mızıkçılık yapanları hiç sevmezdik. Federasyonun doğru yaptığı işlerden biri fikstürü önceden belirlemek. Dolayısıyla takımlardan beklenen de bu yol haritasına göre rotalarını çizmeleri. Sonuç? Konuşması dahi yanlıştı. Kupa meselesine gelince: O kadar eleştirdik, bu eleştirilere çok kızıldı ama nihayetinde gruptan vazgeçildi. Bir sonraki adım da iki ayaklı sistemden vazgeçmek ve belli bir aşamaya kadar maçları zayıf takımların sahasında oynatmak olmalı...

KADERİNİ TAYİN HAKKI VAR

5- AntalyaSPOR maçı, Galatasaray’ın yeterlilikleri hakkında bize çok doğru fikir üretmemizi sağlayacak bir test değildi. ‘Akdeniz ekibi’ küme düşmemeye oynuyor. Yine de Galatasaray’ın kupadaki Atiker Konyaspor maçı ve önceki günkü Antalyaspor maçının ilk yarısındaki oyun iştahları etkileyiciydi. Artık avantaj Terim’in ekibinde, kendi kaderini tayin hakkı Galatasaray’a geçti. Fikstür de lehlerine. ‘Mutlu son’a ulaşıp ulaşmayacaklarını ise bekleyip göreceğiz.

AÇIK ARA ANDERSON TALISCA

6- Açık ara Anderson Talisca diyorum. Üstelik sadece ikincisi değil, ilk golü de jeneriklikti. Mustafa Yumlu’nunki spontaneydi, Robinho’nunki de yetenek ifadesi, yani zaten ondan beklenen. Bu arada yeri gelmişken futbolu aynı zamanda ahlaki bir mesele olarak gören biri sıfatıyla, Robinho’nun kendisine yönelik taciz suçlarından ‘tam olarak aklanmadan’ aramıza katılmasına sıcak bakmıyorum.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanin olayı: Cengiz Ünder’in ‘Serie A’nın kalıcısı olma yolundaki ortaya koyduğu son performans.

- HaftanIn Takımı: Fenerbahçe

- HaftanIn Teknik Direktörü: Aykut Kocaman

- HaftanIn Futbolcusu: Fernandoa/Talisca/Gomis

- HaftanIn Hakemi: Ali Palabıyık

MEHMET ARSLAN: ASLA TAVİZ VERMEDİ

1- FENERBAHÇE’nin galibiyetine ‘zafer’ demek doğru mu, bilmiyorum fakat Aykut Kocaman’ı tebrik etmek lazım.

Sezon başından bu yana doğru bildiğini ve inandığını taviz vermeden sonuna kadar savunduğu için. Tüm ülkeyi ve hatta ve hatta Fenerbahçelileri de karşısına almasına rağmen, savunduğu noktadan geri adım atmadı. Aykut Kocaman, bir oyuncuya değil, sisteme bağlı bir takım yaratma sevdasından asla vazgeçmedi. Ve ilk kez ektiği tohumların yeşerdiğini gördü. Fenerbahçe, bu hafta Alanya karşısında aynı futbolu sergiler mi bilmiyorum. Ancak Fenerbahçe’nin Süper Lig’in şampiyonluk adayı olduğunu biliyorum...

HAYIR, FENERBAHÇE OYNADI

2- Çok takdir ettiğim ve saygı duyduğum bir hoca Abdullah Avcı. Ancak ben de bu kez ona ne yazık ki hak vermiyorum. Medipol Başakşehir bir sistem takımı. Onları sadece coşkuyla, beceriyle tanımlayamazsınız. Oyunun her anında sisteme sadık kalan bir futbol oynuyorlar. Fenerbahçe ise, futbol oynamayarak bu sistemi bozsa belki Abdulah Hoca haklı olabilirdi. Ancak Fenerbahçe pazar akşamı Fatih Terim Stadı’nda hem futbol oynadı, hem de oyunuyla Medipol Başakşehir’in sistemini işlemez hale getirdi. Kısacası Fenerbahçe kendi sistemi ile yendi Başakşehir’i...

“İLLE DE NEGREDO” DİYORUM

3- YİNE de “Negredo” diyorum. Evet, ille de Negredo. Çünkü rakip savunmayı yoran, koşturan ve bıktıran bir performansı var Negredo’nun. Bu performansı Beşiktaş’ın orta alanından savunmasına tüm takımı rahatlatıyor ve pozisyon hazırlanmasına yardımcı oluyor. Doğru, son vuruş itibarıyla Vagner Love çok daha becerikli. Ancak Negredo bence Beşiktaş’ın vazgeçilmezidir Bayern maçlarında. Talisca’nın ikinci devre bu kadar gol atmasında Negredo’nun ona açtığı alanların bir etkisi yok mu sizce? Bence var... Oyunu mümkün olduğunca çok boyutlu okumamız lazım. Gol atan veya asist yapan kadar onlardan bir önceki adıma da bakmayı artık öğrenmeliyiz.

SAĞLIK HARİÇ ERTELENEMEZ

4- Ben bu konuyu tartışmam bile. Maç ertelemek ne demek yahu? Bu söylemler artık geçmişte kalan alaturka alışkanlıklardır. Bundan 20 yıl önce belki bir mantığı vardı, ancak biz artık bu mantığı kafamızdan attık. Beşiktaş’ın alternatifli bir kadrosu var. Doğru bir kadro mühendisliğiyle bu trafiği atlatabilir. Sağlık dışında, hiçbir gerekçeyle maç ertelenemez. Nokta.

PROBLEM DEPLASMANDA

5- Coşkulu bir takım oldu Galatasaray. Hele Seyrantepe’de. Bu coşkuyu buram buram hissediyorsunuz. Ama güçlü bir rakip karşısında ve deplasmanda aynı coşku yok. Bu da ciddi bir problem...

MATEMATİKÇİ TALISCA

6- MUSTAFA Yumlu, kendi teknik kapasitesini aşan bir gol attı ama bu tür bir golü kaç kez atabilir? Robinho’nun golündense çok atıldı. Fakat Talisca’da muazzam bir fizik ve matematik var. Keşke birileri ölçüp biçip topa verdiği kavisi ortaya koyabilise...

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Bu hafta attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle Cengiz Ünder’in Roma’da harikalar yaratması.

- Hafatanın Takımı: Fenerbahçe

- Haftanın Teknik Direktörü:Aykut Kocaman

- Haftanın Futbolcusu: Fernandao

- Haftanın Hakemi: Mustafa Öğretmenoğlu