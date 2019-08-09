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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
09.08.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

BTS WORLD’e yeni bölüm ekleniyor

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BTS WORLD’e yeni bölüm ekleniyor

Dünyaca ünlü Güney Koreli K-Pop grubu BTS ile iş birliği ile geliştirilen, Netmarble’ın yeni mobil oyunu BTS WORLD’a gelen ilk güncellemede yeni bir bölüm, yaz temalı etkinlik sahnesi ve daha pek çok yenilik yer alıyor.

Netmarble, Güney Koreli müzik grubu BTS’in menajeri olma deneyimi sunan mobil oyunu BTS WORLD için oyuna yeni bir bölüm ve yeni bir yaz etkinliği sahnesinin ekleneceği bir güncelleme geldiğini duyurdu.

Hikaye bazlı mobil simülasyon oyunu BTS WORLD, oyuncuyu grubun meşhur olmadan öncesine götürüp, en büyük hedefi BTS’yi süperstar yapmak olan bir menajer hâline getiriyor. Oyuncular çeşitli görevlerle karşılaşıp onları geçmek için belirli BTS kartlarını seçerek oyun içerisinde ilerliyorlar. Bu kartlar toplanıp geliştirildiğinde daha fazla hikaye açılıyor.

Yeni hikaye ve orijinal içerikler Bölüm 7’de

BTS WORLD güncellemesi oyuna Bölüm 7’yi ekliyor. Bu güncellemede “Yılın Çaylağı Ödülü Nasıl Alınır” adlı yeni hikaye ve global süperstarlarla yaratılmış yeni orijinal içerikler yer alıyor. Ek olarak bölüm, BTS’in ikinci mini albümü olan “Skool Luv Affair” albümündeki single şarkısı “Boy in Luv” şarkısından 14 yeni kartı da içeriyor.

Yaz temalı “Okyanusu Duyuyorum” etkinliği

BTS WORLD'e gelen güncelleme aynı zamanda tamamen yeni ve yaz temalı etkinlik sahnesini de oyuna ekliyor. “Okyanusu Duyuyorum” etkinliği, oyuncuların yaz kostümlü yedi yeni kartı almasına olanak tanıyor. BTS WORLD oyuna özel 10 bin yeni fotoğraf ve 100 video içeriyor; oyuncular menajer olarak BTS ile sanal şekilde çeşitli birebir interaktif içeriklerle etkileşime giriyor.

 

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