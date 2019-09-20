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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
20.09.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

BTS World’e 56 yeni kostüm geliyor

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BTS World’e 56 yeni kostüm geliyor

Netmarble, kısa süre önce yayınlanan ve Güney Koreli dünyaca ünlü müzik grubu BTS'nin menajeri olma deneyimi sunan hikaye tabanlı mobil simülasyon oyunu BTS WORLD’e pek çok yeniliğin ekleneceği bir güncelleme geleceğini açıkladı.

Oyuna yeni bir bölüm ve 56 yeni kostüm eklenirken, BTS stil sistemi ve Ek Çıkartmalar oyuna dahil olacak.

BTS Story Bölüm 8 oyuna eklendi

BTS Story Bölüm 8 ile oyuna tamamen yeni bir hikaye ekleniyor, dünyaca tanınan süper starlar ile beraber hazırlanan orijinal hikaye "BTS Albümü ABD'de hazırlıyor" adını taşıyor. Ek olarak bölüm, BTS'nin ikinci EP’si olan "Skool Luv Affair" albümündeki single şarkısı "Boy In Luv" şarkısından yedi yeni beş yıldızlı kartı da içeriyor.

Görev kuralı değişti

BTS WORLD güncellemesi ile yeni bir görev kuralı da geliyor, yeni görevi tamamlamak için belirli bir üyenin belirli özellik kartını kullanmak gerekecek. Ek olarak güncelleme ile oyunun stil sistemine 56 tamamen yeni stil eşyası, oyuncuların BTS üyeleri için kullanabilecekleri tamamen yeni çıkartmalar ve SNS'de kostüm tarzlarını paylaşabilme özelliğini getirerek büyük yenilikler geliyor.

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