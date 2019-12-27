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Futbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 15:24,Son Güncelleme:/

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu

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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu

 Yeni Malatyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcular Eren Tozlu, Issam Chebake ve Afriyie Acquah'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Fulya Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından sağ diz ön çapraz bağ ameliyatı gerçekleştirilen Eren Tozlu'nun rehabilitasyonuna devam edildiği belirtildi.

Beşiktaş maçında sol bacak üst arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan tetkikler sonucunda kas içi kanama ve zar yırtığı tespit edilen Issam Chebake'nin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Keçiörengücü maçında sağ bacak üst arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Afriyie Acquah'da ise yapılan tetkikler sonucunda kas içi kanama tespit edildiği, sporcunun tedavisine devam edildiği kaydedildi.

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BtcTurk Yeni Malatyasporda sakat futbolcuların durumu


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