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GeriFutbol BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 20:50,Son Güncelleme:/

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti

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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burundi A Milli Takım futbolcusu 21 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık." denildi

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiyeyi transfer etti

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