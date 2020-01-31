AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 20:50,
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burundi A Milli Takım futbolcusu 21 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık." denildi
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