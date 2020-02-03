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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 15:41,Son Güncelleme:/

BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

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BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-siyahlılar, idmanda yenilenme ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Antrenmana Aytemiz Alanyaspor maçında sol kasığında ağrı hissederek oyundan çıkan Teenage Hadebe ve sol diz dış yan bağındaki tedavisi devam eden Moryke Fofana katılmadı.

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