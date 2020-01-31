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GeriFutbol BtcTurk Yeni Malatyaspor, Karim Hafez'i transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 19:10,Son Güncelleme:/

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Karim Hafez'i transfer etti

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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Karim Hafez'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım 24 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Mısırlı milli futbolcu Karim Hafez BtcTurk Yeni Malatyaspor'umuzda. 24 yaşındaki Kasımpaşalı sol bek Karim Hafez ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaşmış bulunmaktayız." ifadeleri yer aldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Karim Hafezi transfer etti

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