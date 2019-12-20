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Futbol
AA
20.12.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın lider Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Geride kalan 15 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgiyle 23 puan toplayan sarı-siyahlılar, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak çıkışını sürdürmenin hesabını yapıyor.

Sakatlıkları bulunan Eren Tozlu ve Issam Chebake'nin BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizesporu konuk edecek

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