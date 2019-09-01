BtcTurk Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 3. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Antalya temsilcisi Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, BtcTurk Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
İlk iki haftada topladığı puanlarla onuncu sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, iki galibiyet alarak Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. İşte, BtcTurk Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı ilişkin ayrıntılar...
Bu akşam Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Futbolseverler bu maçı beIN SPORTS HD 2 ekranlarından canlı izleyebilecek.
Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de 3. karşılaşmasını Alanyaspor ile oynayacak.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise geçen sezon teknik direktörlüğünü yaptığı BtcTurk Yeni Malatyaspor takımıyla bu sezon ilk defa karşılaşacak.
Sergen Yalçın da eski takımı Alanyaspor'a karşı bu sezon ilk kez BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü olarak mücadele edecek.
Yeni Malatyaspor ligin ilk haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerken, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-siyahlı takım ligin 3. haftasına bir galibiyet ve bir mağlubiyetle girdi.
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