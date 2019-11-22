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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
22.11.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

BSL'de 9. hafta oynanacak! KBSL'de 6. hafta maçları var...

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BSL'de 9. hafta oynanacak! KBSL'de 6. hafta maçları var...

ING Basketbol Süper Ligi'ne 9'uncu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 6'ncı hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 9'uncu hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Şahinbey)
15.15 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Sigorta (TOFAŞ)
17.30 Türk Telekom-Teksüt Bandırma (Ankara)

24 Kasım Pazar:
13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)
17.30 Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)

25 Kasım Pazartesi:
20.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:
14.00 Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray (Mustafa Dağıstanlı)
15.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Servet Tazegül)
16.00 BOTAŞ-İzmit Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

24 Kasım Pazar:
15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Antakya)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:
18.00 Bornova Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
18.00 1881 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Düzce Kalıcı Konutlar Merkez)
19.00 Merkezefendi Belediyespor-Gemlik Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:
14.30 Final Gençlik-Petkimspor (Bursa Atatürk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Muradiye)
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor (Kurtdereli)
16.00 Mamak Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Mamak Belediyesi)
17.00 Samsunspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:
13.30 Nesibe Aydın-Bayraklı Belediyespor (TOBB ETÜ)

Yarın:
14.00 Mardin Büyükşehir Başak-BOTAŞ Gelişim (Yeni Artuklu)
14.00 Urla Belediyespor-Yalova VİP (12 Eylül)
16.00 Sakarya Yükseliş-Edremit Belediyesi Gürespor (Sakarya)

24 Kasım Pazar:
14.00 Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut (Metro Enerji)
14.00 Mersin Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol (Mersin Üniversitesi)
17.00 Bosna 34-1881 Düzce Belediyespor (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

25 Kasım Pazartesi:
17.00 İstanbul Üniversitesi-Bursa Büyükşehir (Ahmet Cömert) 

BSLde 9. hafta oynanacak KBSLde 6. hafta maçları var...

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